Ликвидировали около 100 наемников из США: успехи ВС РФ к утру 19 октября

Ликвидировали около 100 наемников из США: успехи ВС РФ к утру 19 октября

С начала специальной военной операции российская армия ликвидировала около 100 американских наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Минобороны России данную информацию не комментировало. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 19 октября?

Ликвидировали около 100 наемников из США

«Уже около 100 граждан США, принимавших участие в конфликте на стороне украинских боевиков, было ликвидировано на Украине с конца февраля 2022 года», — сказал источник.

Недавно были ликвидированы несколько американских наемников, добавил собеседник. Среди них — Максимилиан Джейкоб Арнетт, Уильям Фрэнсис Макграт, Джейсон Катченаго, Александр Ли Клинг и Томас Райли Гамбургер. Некрологи этих людей были опубликованы, в том числе, в социальных сетях иностранных подразделений и украинских СМИ.

Уничтожили шесть станций Starlink

За сутки в зоне ответственности группировки войск «Восток» ВСУ понесли потери в виде шести станций спутниковой связи Starlink и шестнадцати пунктов управления беспилотной авиацией. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Алексей Яковлев.

«В течение суток противник потерял более 280 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 14 автомобилей, реактивную систему залпового огня и артиллерийское орудие западного производства, две станции радиоэлектронной борьбы, шесть станций спутниковой связи Starlink и 16 пунктов управления беспилотной авиацией», — сказал он.

Поразили военную технику и живую силу ВСУ под Харьковом

Ударные беспилотники группировки «Запад» успешно поразили военную технику и живую силу Вооруженных сил Украины в Харьковской области, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Военнослужащие 375-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона 47-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск „Запад“ в зоне проведения СВО в Харьковской области с помощью FPV-дронов уничтожили военную технику и живую силу противника. Мастерски преодолев средства радиоэлектронной борьбы противника, операторы дронов идентифицировали цели и успешно поразили их. Результат уничтожения подтвержден средствами объективного контроля в режиме реального времени», — отметили в министерстве.

Лишили ВСУ 46 пунктов управления БПЛА

За последние сутки военнослужащие группировки войск «Запад» ликвидировали пять станций радиоэлектронной борьбы, 46 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и два терминала связи Starlink Вооруженных сил Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

«Вскрыты и уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы, 46 пунктов управления беспилотной авиации, два терминала спутника связи Starlink и пять полевых складов боеприпасов противника», — сказал он.

Бигма также отметил, что расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе два барражирующих боеприпаса RAM II, 46 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 37 тяжелых квадрокоптеров противника.

Перерезали воздушное снабжение ВСУ

Под Красноармейском беспилотники нарушили воздушное снабжение ВСУ, сообщил РИА Новости офицер Южного военного округа, известный под позывным Икс.

«Операторы ударных беспилотников 56-го ОБСпН 51-й армии Южного военного округа перерезали снабжение передовых позиций украинских боевиков под Красноармейском, практически полностью блокировав подвоз им провианта и БК, осуществляемый с помощью тяжелых коптеров „Баба-яга“. Так, ночью были выслежены и сбиты две груженные БК „Яги“», — рассказал он.

По его словам, российские бойцы практически ежедневно поражают подобные дроны на этом направлении.

Читайте также:

ВСУ блокируют в Купянске, охват Покровска: новости с фронтов СВО 18 октября

Котел замыкается, ВСУ сдаются: наступление ВС России в Покровске 18 октября

Гибель «валькирии» ВСУ и сладкий плен: новости СВО на вечер 18 октября