19 октября 2025 в 11:30

В Москве метель и гололедица? Погода в столице в воскресенье, 19 октября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве сегодня ожидается похолодание по сравнению с предыдущими днями, предупреждают синоптики. Что известно о погоде в столице в воскресенье, 19 октября, ждать ли метель и гололедицу? Что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 19 октября

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее отметил, что в воскресенье и понедельник похолодает — ночью 19 октября температура опустилась до 0–5 градусов, а в ночь на 20 октября она составит от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем воздух прогреется до 5–6 градусов.

Главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что погода в столице сегодня будет неустойчивой. 19 октября синоптик обещает небольшие дожди. Вплоть до следующего четверга, 23-го числа, по словам Поздняковой, погода в Москве будет формироваться под воздействием повышенного атмосферного давления, поэтому значительных осадков не ожидается. Ниже нуля даже по области столбики термометров в это время не опустятся, уверена метеоролог: минимальная температура будет держаться в пределах 1–5 градусов тепла. Отрицательная температура в Подмосковье будет наблюдаться разве что 20 октября, однако и в этот день минус будет небольшим.

По мнению Поздняковой, в воскресенье в Москве все же будет теплее, чем прогнозировали в Гидрометцентре. По ее словам, температура воздуха 19 октября составит плюс 6–8 градусов. На этом уровне температура будет сохраняться до середины следующей недели. Такой показатель превышает климатическую норму. Метель и гололедица в столице не ожидаются.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в течение дня синоптическая ситуация в столице будет обусловлена передней частью балканского циклона с юго-запада. В Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный, северо-восточный, 3–8 м/с. Температура воздуха составит плюс 5–8 градусов. Показания барометров понизятся и составят 749 мм рт. ст.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Следующая неделя будет по-октябрьски ненастной и относительно теплой — каждый день будет накрапывать небольшой дождь. По ночам на термометрах плюс 2–5 градусов, днем от плюс 4 до плюс 7 градусов, к выходным потеплеет до плюс 6–9 градусов. Температурный фон в среднем ожидается близким климатической норме октября с небольшим ее превышением», — написал синоптик.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 19 октября

По данным коллеги Тишковца Михаила Леуса, сегодня погоду в Санкт-Петербурге продолжит формировать гребень скандинавского антициклона. В регионе ожидается переменная облачность, без осадков, и после ночных заморозков воздух днем вновь прогреется.

Температура воздуха в Петербурге составит плюс 7–9 градусов, в Ленинградской области — плюс 5–10 градусов. Ветер юго-западный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

В понедельник в городе без осадков, ночью — 0–2 градуса, днем — плюс 7–9 градусов.

Анастасия Яланская
А. Яланская
