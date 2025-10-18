Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 20:14

Лютый мороз и горы снега? Какая погода будет в Москве в ноябре: чего ждать

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Следующие заморозки застанут москвичей не раньше ноября, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что известно о погоде в столице в следующем месяце? Ждать ли лютого мороза и гор снега?

Какая погода в Москве будет в ноябре 2025 года

Несмотря на предстоящие заморозки, среднемесячная температура ноября в Москве ожидается на три градуса выше многолетних значений, отметил Тишковец.

«Метеорологическая осень продержится как минимум до середины ноября, после чего среднесуточная температура воздуха устойчиво окажется ниже нуля, осадки станут выпадать преимущественно в твердой фазе. К концу ноября начнет формироваться снежный покров», — сказал Тишковец.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд подтвердил, что устойчивый снежный покров может сформироваться в столице в конце ноября.

«Под устойчивым понимается снег, который уже ложится и тает только весной, <…> даты [формирования] приходятся на самые последние числа в ноябре, 28 и 30 ноября», — сообщил он.

Вильфанд подчеркнул, что эти даты очень вариабельны.

«Бывают годы, когда снег устанавливается во второй декаде, в середине ноября, <…> а раньше нет. Бывают годы, когда в середине января. Поэтому эти даты изменчивы, но все-таки на них можно ориентироваться», — пояснил метеоролог.

Синоптик Василий Южный рассказал, что ноябрь 2025 года будет значительно отличаться от типичных характеристик этого месяца.

«Вместо традиционного перехода к зимним условиям Московский регион столкнется с рядом нетипичных явлений, связанных с изменением глобальной циркуляции атмосферы и воздействием различных природных процессов», — отметил он.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В числе отличительных особенностей он назвал среднюю температуру, которая ожидается выше нормы на несколько градусов. Также количество осадков превысит средние показатели предыдущих лет, а частота атмосферных фронтов увеличится, из-за чего будет много пасмурных дней.

Первые дни ноября окажутся аномально теплыми, превышение над нормой составит 4–5 градусов, на второй неделе аномалия сократится, но тем не менее будет теплее нормы на 2 градуса. Только с третьей недели температура приблизится к норме, а последняя неделя месяца окажется на пару градусов холоднее положенных климатических показателей, добавил Южный.

По предварительным данным метеосервисов, в первой декаде ноября дневные температуры сохранятся в диапазоне от плюс 3 до плюс 6 градусов, а ночные — от 0 до плюс 2 градусов. Осадки будут выпадать преимущественно в виде дождя и мокрого снега, с количеством пасмурных дней до 80%. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 738–747 мм рт. ст., а ветра юго-западного направления усилятся до 5–7 м/с, что усилит ощущение прохлады.

С середины месяца начнется похолодание. К третьей декаде ноября дневные температуры опустятся до минус 3 градусов, а ночные — до минус 7 градусов. Осадки участятся и перейдут в снежные, с вероятностью снегопадов до 70%. В период с 20 по 21 ноября ожидаются первые устойчивые снегопады, которые могут привести к образованию снежного покрова. Ветер сохранится юго-западный и западный, с порывами до 6–8 м/с, что создаст условия для метелей в пригородах.

30 ноября дневная температура, предварительно, не превысит минус 3 градусов, а ночная — минус 7 градусов. Осадки будут выпадать преимущественно в виде снега, с количеством снежных дней до 11 за месяц. Атмосферное давление повысится до 749–751 мм рт. ст., но из-за высокой влажности (85–90%) и ветра ощущаемая температура будет на 5–7 градусов ниже фактической.

погода
прогнозы
новости
Москва
