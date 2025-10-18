Строительство тоннеля между Россией и США: зачем он нужен, сколько стоит

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предложил соединить Россию и США тоннелем через Берингов пролив. Зачем это нужно, сколько будет стоить такой проект?

Зачем нужен тоннель между Россией и США

Так Дмитриев ответил в соцсети X на публикацию с советскими документами 35-го президента США Джона Кеннеди, среди которых был план подобного сооружения. Он предполагает создание более чем 100-километрового перехода под Беринговым проливом для соединения транспортных систем Евразии и Америки. Глава РФПИ предложил модернизировать проект и назвать его «тоннелем Путина — Трампа». По его словам, это будет символизировать единство континентов и даст толчок для сотрудничества, создания рабочих мест и экономического роста.

Финансист ожидает, что строительство современного тоннеля между Россией и Аляской займет менее восьми лет и обойдется менее чем в $8 млрд (648 млрд рублей). В этом должны помочь технологии The Boring Company американского бизнесмена Илона Маска. Дмитриев добавил, что у РФПИ тоже есть опыт в строительстве трансграничных железнодорожных мостов, в частности между Россией и Китаем.

Более того, работа над идеей тоннеля уже началась, отметил финансист.

«Полгода назад мы начали разработку технико-экономического обоснования тоннеля Россия — Аляска», — написал он.

Президент США Дональд Трамп назвал интересной идею о строительстве тоннеля между Россией и Аляской. Во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая транслировалась на YouTube-канале Белого дома, он отметил, что такая магистраль позволит Штатам получать больше полезных ископаемых.

«Я слышал об этом, это интересно», — заявил Трамп.

Зеленский сообщил, что ему идея о российско-американском тоннеле не нравится. Американский лидер ответил, что и не ожидал от него другого ответа.

Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сколько времени займет строительство российско-американского тоннеля

Проректор НИУ МГСУ, доктор технических наук Армен Тер-Мартиросян считает, что строительство тоннеля под Беринговым проливом может обойтись как минимум в $6–10 млрд (485–809 млрд рублей). По его словам, техническая реализация проекта возможна, но определяющим фактором является экономика.

Он назвал несколько основных рисков: суровые климатические условия Дальнего Востока, высокая сейсмичность территории и сложнейшая логистика. Короткий летний период в регионе серьезно ограничивает время для проведения строительных работ, а доставка материалов требует огромных усилий.

Ученый в области строительной механики Виктор Разбегин отметил, что тоннель, соединяющий Россию с Аляской, могут построить за 5–10 лет. Реализация проекта даст сторонам большую экономическую выгоду, добавил он.

«Это новый эффективный путь мировой логистики, соединяющий не только РФ и США, но и открывающий дороги для Азии, Канады, Аляски, всей Северной Америки. Это мировой проект, так как грузоперевозки могут быстро превысить 100–120 млн тонн», — рассказал Разбегин.

Депутат Госдумы Виталий Ефимов в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что инфраструктурный проект по соединению Евразии и Америки с условным названием «Путин — Трамп» даст много возможностей.

«Дело в том, что откроется новый транспортный путь не только в США, но и в Канаду. Со временем можно проложить железную дорогу, что тоже возможно. Это будет важное соединение двух континентов, американского и [евразийского]. Если бы это сделали в том времени, когда я живу, это было бы здорово», — пояснил депутат.

