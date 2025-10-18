В РФПИ озвучили, что уже принято по соединяющему США и РФ туннелю Дмитриев: между Россией и США начались обсуждения по соединяющему страны туннелю

Обсуждения по проекту строительства туннеля между Россией и Аляской уже начались, заявил спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X. Проект предполагает создание более чем 100-километрового перехода под Беринговым проливом для соединения транспортных систем Евразии и Америки.

Обсуждение туннеля между Россией и США начинается, — написал политик.

Идея реализации этого масштабного инфраструктурного проекта обсуждается уже несколько десятилетий. Дмитриев заявлял, что строительство туннеля может быть завершено менее чем за восемь лет, а его стоимость не превысит $8 млрд (48 млрд рублей). По мнению спецпредставителя президента, туннель откроет возможности для совместной разработки ресурсов и будет способствовать созданию новых рабочих мест.

Ранее депутат Госдумы Виталий Ефимов обратил внимание, крупнейший инфраструктурный проект по соединению Евразии и Америки с условным названием «Путин — Трамп», реализация которого даст множество возможностей, может быть воплощен в жизнь при совместной работе России и США. По его словам, строительство туннеля откроет новый транспортный путь не только в Соединенные Штаты, но и в Канаду.