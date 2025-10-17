Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 01:17

Раскрыты планы по строительству туннеля Путина — Трампа

Глава РФПИ Дмитриев: туннель Путина — Трампа может соединить Россию и Аляску

Вид на г. Анкоридж, Аляска, США Вид на г. Анкоридж, Аляска, США Фото: Marc Lester/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский фонд прямых инвестиций изучает возможность реализации масштабного инфраструктурного проекта по соединению Евразии и Америки. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил на своей странице в социальной сети X о перспективах строительства туннеля через Берингов пролив, который может получить условное название «Путин — Трамп».

Проект может быть реализован с использованием современных технологий. По предварительным оценкам, стоимость реализации этой амбициозной идеи составит менее $8 млрд (644 млрд рублей). Глава РФПИ также указал на возможные сроки реализации — около восьми лет на полное завершение строительства.

Благодаря современным технологиям компании Boring Company этот туннель может стать туннелем Путина — Трампа, соединяющим Евразию и Америку, — указал глава РФПИ.

Дмитриев подчеркнул, что фонд проводит комплексный анализ существующих инфраструктурных предложений, среди которых значится проект железнодорожного сообщения между США, Канадой, Россией и Китаем. РФПИ намерен поддержать наиболее перспективный и технологически осуществимый из рассматриваемых вариантов, оценивая их экономическую эффективность и практическую реализуемость.

Ранее Дмитриев сообщил, что саммит между российской и американской сторонами может пройти в ближайшее время. По его словам, телефонный разговор президента России и американского лидера прошел продуктивно.

РФПИ
Владимир Путин
Дональд Трамп
туннель
