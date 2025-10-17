Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 14:42

«Реальная возможность»: в Госдуме оценили создание туннеля «Путин — Трамп»

Депутат Ефимов: соединение континентов России и США даст множество возможностей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Крупнейший инфраструктурный проект по соединению Евразии и Америки с условным названием «Путин — Трамп», реализация которого даст множество возможностей, может быть воплощен в жизнь при совместной работе России и США, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Ефимов. По его словам, строительство туннеля откроет новый транспортный путь не только в Соединенные Штаты, но и Канаду.

Туннель между РФ и США — это реальный проект, реальная возможность. Если за него возьмутся две страны, то его можно создать. Конечно, не сейчас, но такой проект вполне реален. Это даст очень многое. Дело в том, что откроется новый транспортный путь не только в США, но и в Канаду. Со временем можно проложить железную дорогу, что тоже возможно. Это будет важное соединение двух континентов, американского и [евразийского]. Если бы это сделали в том времени, когда я живу, это было бы здорово. Дай Бог им удачи. Хороший проект, — пояснил Ефимов.

Ранее стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций изучает возможность реализации масштабного инфраструктурного проекта по соединению Евразии и Америки. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о перспективах строительства туннеля через Берингов пролив, который может получить условное название «Путин — Трамп».

