18 октября 2025 в 09:39

Трамп оценил идею строительства тоннеля между Россией и Аляской

Трамп назвал идею строительства тоннеля между Россией и Аляской интересной

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп назвал интересной идею о строительстве тоннеля между Россией и Аляской. Во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая транслировалась на YouTube-канале Белого дома, он отметил, что такая магистраль позволит Штатам получать больше полезных ископаемых.

Я слышал об этом, это интересно, — поделился Трамп.

При этом Зеленский высказался, что ему идея о российско-американском тоннеле не нравится. Американский лидер ответил, что и не ожидал от него другого ответа.

Ранее депутат Госдумы Виталий Ефимов обратил внимание, что крупнейший инфраструктурный проект по соединению Евразии и Америки с условным названием «Путин — Трамп», реализация которого даст множество возможностей, может быть воплощен в жизнь при совместной работе России и США. По его словам, строительство туннеля откроет новый транспортный путь не только в Соединенные Штаты, но и в Канаду.

Позже спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что обсуждения по проекту строительства туннеля между Россией и Аляской уже начались. Проект предполагает создание более чем 100-километрового перехода под Беринговым проливом для соединения транспортных систем Евразии и Америки.

