Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на пропажу семьи Усольцевых в тайге Красноярского края. Какие последние новости об этом известны сегодня, 18 октября, как идут поиски?

Как идут поиски семьи Усольцевых, последние новости 18 октября

Блогер Александр Андрюшенков, который помогает искать Усольцевых, сообщил NEWS.ru, что найден второй аккаунт в соцсети главы семейства — Сергея. Он заявил, что последняя дата, когда Усольцев был онлайн, — 3 октября, хотя пропали они 28 сентября, а 2 октября уже были объявлены в розыск.

«Удалось вчера найти страницу Сергея Усольцева, какую-то вообще неофициальную, максимально скрытную. Сын подтвердил, что это страница отца, но доступ к ней был только у Сергея. И на ней последняя дата захода была 3 октября. И это подтверждается даже номером телефона, что страница принадлежит ему», — сообщил Андрюшенков.

По его словам, сын Усольцевых Даниил Баталов предположил, что отцу кто-то позвонил и поэтому аккаунт автоматически появился в Сети. Однако Андрюшенков обратил внимание, что телефон Сергея 3 октября был недоступен и не мог быть в Сети.

«Это может перевернуть все», — предположили пользователи Сети.

По мнению блогера, семья могла тайно выехать из страны.

«Сергей работал напрямую с американцами, был соучредителем или директором компании, в которой работала программа по обмену: детей из России отправляли на лето в США для изучения английского языка. Скорее всего, у человека такого статуса и уровня был доступ к секретной информации и к государственной тайне, которая может быть важна для иностранных специалистов. Эти сведения могли оценить в миллиарды долларов. Я предполагаю, что на Сергея вышли иностранцы», — полагает он.

Андрюшенков пояснил, что иностранцы могли тщательно подготовить побег Усольцевых.

«Сергей очень хорошо знал эту местность, он мог пойти по туристической тропе, а потом свернуть с нее и через лес выйти к ближайшей дороге. Там они, возможно, сели в подготовленную для них заранее машину и уехали. Семья могла пересечь границу с Монголией, которая находится в 800–900 километрах от места исчезновения. Первые два дня никто не искал, вполне успели бы», — рассказал собеседник.

Альпинист, спасатель международного класса Егор Дульнев согласился, что россияне могли сбежать за границу.

«Красноярский край изобилует реками. Человек без еды может прожить не один месяц, если у него есть вода. Странно, что у них нет телефона или связи. Может быть, они решили за границу сбежать и так сгинули», — отметил Дульнев в разговоре с NEWS.ru.

Какие еще странности есть в пропаже Усольцевых, версии произошедшего

64-летнего Сергея Усольцева, его 48-летнюю жену Ирину и их пятилетнюю дочь Арину ищут с 28 сентября. Они исчезли в местности под названием Минская петля в Красноярском крае во время турпохода. Семья выдвинулась по маршруту в сторону горы Буратинка, после чего близкие потеряли с ними связь. На поиски собрали 100 человек, после число участников операции перевалило за 1400. Среди них были сотрудники служб, спасатели, добровольцы и просто неравнодушные люди из разных уголков России.

По последним данным, 18 октября красноярские спасатели возобновили поиски пропавшей семьи в Партизанском районе.

«На квадроциклах и в пешем порядке работники краевого учреждения „Спасатель“ в горно-таежной местности будут проводить поиски пропавшей семьи Усольцевых», — заявили в организации.

В краевом Следственном комитете сообщили, что основная версия пропажи Усольцевых в тайге — несчастный случай. Там добавили, что больше не рассматривают какие-либо версии случившегося с семьей, кроме официальной. Сообщения о нападении людей и диких животных не подтвердились.

Кроме того, не нашла доказательств версия о спланированном побеге Усольцевых. Следователи отметили, что в доме туристов провели обыск. Все ценные вещи оказались на месте, никаких следов, что они куда-то собирались уезжать, нет. Кроме того, паспорта Сергея и Ирины были обнаружены в машине, брошенной в Кутурчине.

Тем не менее экс-спасатель МЧС, инструктор спецназа Александр Ластовина не исключает, что в деле о пропаже супругов Усольцевых и их дочери можно увидеть криминальный след. Эта версия вероятна, так как глава семьи занимался бизнесом и мог иметь конкурентов.

«Возможны какие-то разборки. Их могли увезти. А раз Сергей Усольцев связан с бизнесом, криминальный след наиболее вероятен. С другой стороны, если бы семью пытались убить, то тела уже нашли бы и грабители бы точно забрали машину, чего не произошло», — предположил Ластовина.

Обсуждаются и альтернативные версии исчезновения россиян. Эксперт по паранормальным явлениям Андрей Строганов считает, что Усольцевы попали в параллельный мир. По его мнению, стоит проверить, нет ли на маршруте, по которому шла семья, аномальных зон.

«Могут быть параллельные переносы туристов. Некоторых людей переносило на несколько километров. Например, меня — на шесть и 10 километров в сторону юго-запада или юга. Один раз это произошло, когда я был вместе с братом, но мы, к счастью, вернулись в наш трехмерный мир», — пояснил Строганов.

Также семью Усольцевых могло похитить НЛО, отметил в беседе с NEWS.ru уфолог Александр Петухов. Вероятно, инопланетяне замаскировались под линзовидные или облака-торпеды, которые часами могут зависать на одном месте, добавил он.

