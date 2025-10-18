Что будет с ключевой ставкой: заседание Центробанка 24 октября, прогнозы

Что будет с ключевой ставкой: заседание Центробанка 24 октября, прогнозы

Новое заседание ЦБ РФ состоится 24 октября. Снизят ли ключевую ставку, что сказала глава регулятора Эльвира Набиуллина, какие прогнозы дают аналитики, что с инфляцией в России?

Чего ждать от заседания ЦБ, что сказала Набиуллина

24 октября состоится заседание Центробанка России, на котором будет решаться вопрос по ключевой ставке кредитования. Финансовые аналитики называют это заседание «ключевым»: ЦБ РФ планирует уточнить прогноз по среднему значению ключевой ставки и инфляции до конца текущего года и на следующий год.

В конце июля аналитики оценили диапазон ключевой ставки в 16,3–18,0% до конца 2025 года. В 2026 году прогнозируется ставка на уровне 12-13%.

9 октября Набиуллина подчеркнула, что совет ЦБ РФ будет придерживаться «осторожного подхода» и учитывать все риски.

«Сейчас последующие решения до конца года не предопределены. Все будет зависеть от развития ситуации в экономике, с инфляцией, инфляционными ожиданиями, кредитованием, с потребительской, инвестиционной активностью, с рынком труда, безусловно», — сообщила Набиуллина журналистам в кулуарах «Финополиса».

Чего ждут эксперты, снизят ли ключевую ставку в октябре

В прошлый раз ключевую ставку снизили 12 сентября. ЦБ РФ разочаровал экономистов, ожидавших существенного смягчения денежно-кредитной политики, ограничившись снижением на 1%, до 17% годовых. Тем не менее глава Центробанка заявила, что «пространство для снижения ключевой ставки остается».

Эксперты смотрят на октябрьское заседание с пессимизмом. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил NEWS.ru, что вероятность снижения ставки очень мала.

«Ожидается решение о сохранении ключевой процентной ставки на текущем уровне 17% с учетом инфляции. В текущих экономических условиях необходимо учитывать несколько факторов. Во-первых, инфляция, которая, согласно последним данным, в России начала немного расти. Кроме того, влияет динамика кредитования. Все его сегменты в сентябре показали положительную динамику. Наибольший прирост был зафиксирован в сегменте автокредитования (+15,1%)», — отметил Щербаченко.

Когда ЦБ вернется к снижению ключевой ставки, от чего зависит

С ним согласна ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова: шанс есть, но пауза в снижении ключевой ставки в 2025 году практически неизбежна.

«До конца года мы ожидаем всего одного снижения ключевой ставки ЦБ РФ», — отметила Мильчакова.

Аналитик «Финам» Ольга Беленькая считает, что пауза в снижении ключевой ставки может продлиться и в I квартале 2026 года. Это связано с тем, что повышение НДС и ограничение упрощенной системы налогообложения в России подстегнет инфляцию.

«Затем, по мере исчерпания проинфляционного эффекта, Центробанк сможет снижать ставку более уверенно», — считают в «Финам».

Так же считает управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин: в 2026 году ЦБ РФ сможет снижать ставку более уверенно, поскольку бюджет России предполагается «дезинфляционным». Экономический рост в 2026 году снизится до 1,3%, но сочетание этих факторов позволит Центробанку снизить ставку до 11–13% к концу 2026 года.

Какая сейчас инфляция в России, когда изменится ситуация

По итогам сентябрьского заседания ЦБ РФ признал, что ключевые показатели инфляции почти не изменились и продолжают превышать целевой уровень 4%.

По официальным данным, инфляция ускорилась до 8,16% к 13 октября. МВФ прогнозирует, что к концу 2025 года инфляция достигнет 9% (Минэкономразвития дает прогноз в 6,8%). В следующем году ожидается серьезное замедление инфляции — до 5,2% по версии МВФ.

