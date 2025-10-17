Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 11:37

Экономист спрогнозировал итоги заседания ЦБ по ключевой ставке

Экономист Щербаченко: ключевая ставка после заседания ЦБ останется прежней

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

По итогам заседания Центрального банка РФ ключевая ставка останется неизменной, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Однако, по его словам, также существует крайне маленькая вероятность ее снижения.

На предстоящем заседании Центрального банка России, которое состоится 24 октября, ожидается решение о сохранении ключевой процентной ставки на текущем уровне 17% с учетом инфляции. Возможность снижения ставки не исключена, но на ближайшем заседании — маловероятно. В текущих экономических условиях необходимо учитывать несколько факторов, влияющих на это решение. Во-первых, инфляция, которая, согласно последним данным, в России начала немного расти. По состоянию на 13 октября 2025 года годовая инфляция ускорилась до 8,16% с 8,07% на 6 октября и 7,98% на конец сентября, — подчеркнул Щербаченко.

Экономист отметил, что по методике расчета ЦБ инфляция увеличилась до 8,08% с 8,04%, что указывает на сохранение инфляционных рисков. Он также подчеркнул, что инфляционные ожидания как населения, так и бизнеса остаются высокими. В сентябре, по его словам, медианная оценка на годовом горизонте снизилась до 12,6%, что выше показателей периода низкой инфляции 2017–2019 годов. Он пояснил, что снижение инфляционных ожиданий может происходить медленнее из-за предстоящего повышения ставки НДС.

Кроме того, влияет динамика кредитования. Все его сегменты в сентябре показали положительную динамику, за исключением кредитов наличными, где наблюдается снижение на 10,3%. Выдачи в этом сегменте составили 324 млрд рублей. Выдача ипотечных кредитов на сентябрь 2025 на 2,5% выше августа 2025 года и на 9,0% выше сентября 2024. Наибольший прирост был зафиксирован в сегменте автокредитования (+15,1%), — добавил Щербаченко.

Как итог, он отметил, что в последнее время некоторые банки начали повышать ставки по вкладам. По словам Щербаченко, это может быть связано с конкуренцией за клиентов и желанием пополнить средства банка для поддержания ликвидности. Также экономист указал на возможное ожидание финансовыми учреждениями роста процентных ставок в ближайшем будущем.

Ранее финансист Илья Васильков заявил, что в условиях ожидания сохранения ключевой ставки ЦБ, финансовые учреждения начали предлагать наиболее привлекательные условия по краткосрочным депозитам. Эта тенденция, по его словам, стала доминирующей на рынке депозитов в настоящий момент.

экономисты
инфляция
Центробанк
ключевая ставка
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Мария Зеленина
М. Зеленина
