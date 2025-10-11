Россияне в бешенстве? По кому на самом деле ударит новый утильсбор, митинги

Предстоящие изменения утилизационного сбора на авто в России вызвали широкий общественный резонанс. Почему люди выходят на митинги, по кому на самом деле ударит новый утильсбор?

Как изменится утильсбор на иностранные автомобили с 1 ноября

С 1 ноября 2025 года на российском авторынке меняется утилизационный сбор: Минпромторг серьезно ограничит возможность заплатить утильсбор за импортируемые иномарки. Теперь кроме объема двигателя будет учитываться мощность — льготу можно получить только для машин с двигателем мощностью меньше 160 л. с. Еще более жесткое ограничение вводится для электромобилей и гибридов: льготный утильсбор доступен только для машин с мощностью меньше 80 л. с.

«Мы предлагаем сохранить действие нашей меры поддержки — льготных коэффициентов — как раз для массовых машин с мощностью двигателя до 160 л. с., наиболее востребованных у населения», — объявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

Для тех, кто не входит в эти рамки, размер утильсбора повышается радикально — в сотни раз — и будет составлять сотни тысяч и даже миллионы рублей. Кроме того, коммерческий утильсбор в 2026 году вырастет еще примерно на 250 тыс. руб.

Эксперты Autonews подчеркивают, что такие меры окажут серьезнейшее влияние на авторынок в России: цены на «серые» машины (ввезенные в РФ якобы для личных целей, но на самом деле на продажу) начнут приближаться к ценам официальных дилеров, но без гарантий или льготных кредитов. Рынок переформатируется в сторону локализованных моделей и китайских брендов.

«Россияне в бешенстве из-за нового утильсбора!» — категорично заявляют некоторые источники в Сети.

Что за акция протеста во Владивостоке, кто на нее пришел

Новые правила утильсбора прежде всего встревожили людей, которые заказали автомобили за рубежом в августе — сентябре и надеялись получить их с льготным утильсбором, однако теперь, вероятно, будут вынуждены платить по коммерческим коэффициентам. Шансов получить свои машины до 1 ноября практически нет из-за огромных очередей на границе, праздников и погодных условий.

По оценкам Национального автомобильного союза, такие покупатели могут быть вынуждены доплатить от 500 тысяч до 3 млн рублей. При этом отказаться от машины уже невозможно.

Власти во Владивостоке согласовали проведение митинга против повышения утильсбора 11 октября. Люди вышли с плакатами «Им „Мерседесы“, а нам „Жигули“», «Доступные машины — справедливый сбор» и «Утиль есть, а где заводы?» По словам организаторов, в акции приняли участие порядка 500 человек. Они собирали подписи под обращением к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с требованием отменить принятие новой системы утильсбора.

Telegram-канал Baza утверждает, что парковки Владивостока сейчас забиты автомобилями, заказанными из-за рубежа до повышения утильсбора.

Кому на самом деле помешал новый утильсбор, могут ли отменить изменения

Глава Минпромторга Алиханов в ходе выступления в Госдуме подчеркнул: решение об изменениях в законе об утильсборе назрело давно. Он признал, что «радость это вряд ли вызывает». По словам министра, на рынке возникли огромные серые схемы ввоза автомобилей: под видом импорта на физлиц с льготным утильсбором завозятся иномарки для перепродажи.

За девять месяцев 2025 года в Россию было импортировано 251,7 тыс. единиц автомобильного транспорта в возрасте до трех лет. Алиханов указал, что 73% этих машин были оформлены на физических лиц. Если насыщение рынка будет происходить за счет такого серого импорта, иностранные компании, запустившие заводы в России, прекратят свои инвестиции, подчеркнул министр.

«Надо понимать одну простую вещь: изменения бьют прежде всего не по широким массам населения, приобретающим бюджетные авто, а тем профессиональным перегонщикам, которые уже не один десяток лет назад оседлали тему беспорядочного серого импорта авто из Азии. Этим и объясняется тот факт, что субботний протест локализован исключительно в дальневосточном регионе — как раз там, где живут и трудятся импортеры. При этом масштабы его микроскопичны даже по меркам отдельно взятого города: в 800-тысячном Владивостоке осудить новые нормы утильсбора собралось чуть меньше 500 человек. И давайте будем откровенными — это не бедные „челноки“ из 90-х, которым перекрывают кислород, а представители вполне себе теневого бизнеса, который привык использовать любые дыры в регулировании в своих целях. Ну и несколько местных депутатов, которые могут иметь тут шкурный интерес», — утверждает Telegram-канал «На кухне у повара».

Введут ли утильсбор с 1 ноября? Кто может помешать

Между тем автомобильные СМИ утверждают, что новые правила утильсбора могут не ввести с 1 ноября. С решительной критикой выступили в Федеральной таможенной службе. 8 октября замглавы ФТС Владимир Ивин выступил в Совете Федерации, где раскритиковал правила администрирования утильсбора: слишком сложные и непонятные ни гражданам, ни таможенникам.

«Это и так достаточно сложный сбор, еще несколько лет назад он не входил в число ни налоговых, ни таможенных сборов. Эти проблемы администрирования до сих пор сохраняются. В отношении разного типа транспортных средств действуют разные постановления правительства со своими подходами к регулированию. При оформлении утиля, а потом в процессе контроля мы выходим на то, что в этой сложной системе начисления утиля были определены коэффициенты и так далее, и мы вынуждены направлять людям требования по дополнительной плате. Это всегда вызывает негативное восприятие», — объяснил Ивин.

ФТС предложила Минпромторгу внести ясность в процесс и издать единый акт, чтобы четко разобраться, кто плательщик, какие у него права и ответственность и какое ведомство начисляет утильсбор. По версии таможенников, это можно было бы делать на этапе оформления паспорта транспортного средства.

Пока единого постановления Минпромторга нет. Возможно, работа над ним может отсрочить внедрение новых правил утильсбора.

