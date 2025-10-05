Повышение утильсбора для физлиц в ноябре: для каких авто сохранятся льготы

С 1 ноября 2025 года на российском авторынке могут измениться правила игры: власти хотят ограничить ввоз машин из-за границы частными лицами. Удар будет нанесен в первую очередь по автомобилям с мощными двигателями, гибридам и электрокарам. Однако даже после изменений останется немало моделей, в том числе и премиальных брендов, которые можно будет привозить по льготе. Что будет выгодно покупать за границей даже после 1 ноября и изменений ставок утильсбора, кто может получить льготу и какие при этом бывают ограничения — в материале NEWS.ru.

Как в РФ ввели утильсбор, при чем здесь ВТО

Утилизационный сбор появился в России в 2012 году — его придумали перед вступлением России во Всемирную торговую организацию (ВТО). Сбор был нужен, чтобы поддержать компании, выпускавшие автомобили в России. Предполагалось, что собранные деньги в будущем будут потрачены на утилизацию старой машины. То есть власти решили брать «предоплату» за разбор автомобиля после того, как он отслужит свое.

Первоначально утильсбор платили только импортеры, но уже в 2014 году практика была распространена и на отечественных производителей. Последние, правда, потом получали из бюджета компенсацию.

Сумма сбора — 20 000 рублей для легковой машины и 150 000 рублей для грузовиков и автобусов. Формально она осталась такой и сейчас. Но с годами добавились повышающие коэффициенты, а сам утильсбор превратился в фактор, который оказывает серьезное влияние на итоговую цену как новых, так и подержанных автомобилей.

И российские власти это не скрывают. «Инструменты поддержки могут быть совершенно цивилизованные. Даже, повторяю еще раз, норм ВТО нарушать не будут», — заявил президент России Владимир Путин в мае 2025 года на встрече с предпринимателями.

Механика утильсбора: льготный и коммерческая ставка

На сегодняшний день существует два режима уплаты утильсбора. Для физических лиц действует льготная ставка — 3400 рублей для новых автомобилей (до трех лет) и 5200 рублей для подержанных (старше трех лет).

Важно: у льготного утильсбора есть серьезные ограничения:

льгота распространяется только на машины с объемом двигателя до 3000 куб. см;

в течение 12 месяцев после ввоза автомобиль нельзя продавать. В противном случае владелец обязан доплатить разницу до коммерческой ставки, а это сотни тысяч рублей;

раз в год можно ввести только один автомобиль.

Коммерческий сбор платят юридические лица (дилеры, импортеры) при ввозе автомобилей для последующей перепродажи. Его же платят и физические лица, которые привозят несколько автомобилей в течение года.

Сейчас размер коммерческого утильсбора зависит от объема двигателя и возраста автомобиля. Например, для нового автомобиля (до трех лет) с двигателем объемом от двух до трех литров коммерческая ставка на конец 2025 года составляет 1 875 400 рублей.

Что предложил Минпромторг

Власти предлагают помимо объема двигателя и возраста учитывать еще и мощность. И отменить льготный утильсбор для машин с бензиновыми моторами мощностью 160 л. с.

Объясняется это тем, что таких машин в России большинство. «Мы предлагаем сохранить действие нашей меры поддержки — льготных коэффициентов — как раз для массовых машин с мощностью двигателя до 160 л. с., наиболее востребованных у населения», — пояснил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

Для всех остальных случаев возможность заплатить льготный сбор (3400–5200 рублей) исчезнет. При этом будет применяться прогрессивная шкала, где мощность двигателя станет ключевым фактором, определяющим коэффициент к базовой ставке.

Ориентировочные ставки утильсбора с 1 ноября 2025 года (предложения Минпромторга):

машины с двигателем до 160 л. с. — 3400 рублей (льготная ставка);

от 160 до 190 л. с. — 1 244 000 рублей;

от 190 до 220 л. с. — 1 320 000 рублей;

от 220 до 250 л. с. — 1 398 000 рублей;

от 250 до 280 л. с. — 1 532 000 рублей;

от 280 до 310 л. с. — 1 676 000 рублей;

от 310 до 340 л. с. — 1 836 000 рублей;

от 340 до 370 л. с. — 2 010 000 рублей.

Повышение утильсбора для электромобилей

Также Минпромторг предлагает поменять систему начисления утилизационного сбора и для электромобилей. Льготный сбор будет возможен только для машин с так называемой 30-минутной мощностью до 80 л. с. (это мощность, которую электродвигатель может выдавать на протяжении 30 минут).

Почти все современные электромобили, которые часто ввозят в страну, имеют гораздо большую 30-минутную мощность. Например, у кроссоверов LiXiang L7 это 183–193 л. с., у Zeekr 7X — 190 л. с., у Voyah Free с двумя электромоторами — 197 л. с.

Ориентировочные ставки утильсбора для электромобилей и последовательных гибридов (предложения Минпромторга):

до 80 л. с. — 3400 рублей (льготная ставка);

от 80 до 100 л. с. — 826 000 рублей;

от 100 до 130 л. с. — 1 098 000 рублей;

от 130 до 160 л. с. — 1 300 000 рублей;

от 160 до 190 л. с. — 1 540 000 рублей;

от 190 до 220 л. с. — 1 828 000 рублей;

от 220 до 250 л. с. — 2 166 000 рублей;

от 250 до 280 л. с. — 2 566 000 рублей;

больше 280 л. с. — 3 040 000 рублей.

Автомобили, которым не страшен утильсбор

Однако даже после введения новых правил 1 ноября на авторынке по-прежнему будет много моделей, которые можно будет ввозить из-за границы и платить льготный утильсбор. Вот несколько примеров.

Массовые бренды

Hyundai Tucson (4-е поколение): 2-литровый атмосферный двигатель, 150 л. с.

Kia Sportage: 2-литровый атмосферный двигатель, 150 л. с., дизель 1,6 л, 136 л. с.

Kia Seltos: 2-литровый бензиновый мотор, 149 л. с.

Mazda CX-5: 2-литровый двигатель, 150–155 л. с. (переднеприводные версии).

Mitsubishi Outlander (предыдущее поколение): 2-литровый двигатель, 146 л. с.

Nissan X-Trail (3-е поколение): 2-литровый атмосферный двигатель, 151 л. с.

Subaru Forester: 2-литровый двигатель, 145–156 л. с.

Volkswagen T-Roc: двигатель 1,5 литра, 116 или 150 л. с.

Skoda Karoq: 1,4-литровый турбомотор, 150 л. с. (передний привод).

Премиальные бренды

BMW 3-Series 320i: 2-литровый двигатель, 156 л. с.

BMW X1 18i: 1,5-литровый двигатель, 136 л. с.

Mercedes-Benz A-Class: 1,3-литровый двигатель, 150 л. с.

