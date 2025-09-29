Автоэксперт назвал главное последствие повышения утильсбора

Рост утильсбора приведет к массовому переходу россиян на старые автомобили, объяснил автоэксперт Никита Колесников в комментарии «Известиям». Он отметил, что с 1 ноября 2025 года новые правила сделают современные подержанные машины недоступными по цене.

Повышение утильсбора с 1 ноября поставит крест на доступности современных подержанных автомобилей, — подчеркнул эксперт.

Колесников пояснил, что покупатели, которые раньше рассматривали относительно свежие иномарки 3–5‑летнего возраста, теперь столкнутся с резким ростом цен из‑за нового сбора. По его словам, это вынудит большинство потребителей переключиться на старые автомобили, уже находящиеся в стране и не попадающие под повышение.

Проще говоря, у большинства людей просто не будет другого выбора, кроме как покупать старые машины, — добавил Колесников.

Ранее сообщалось, что спрос на автомобили из-за рубежа резко вырос на 300%. Россияне активно скупают последние доступные иномарки в Японии, Южной Корее и Германии, а на паромы и растаможки фиксируются огромные очереди. С 1 ноября льготные ставки (3,4–5,2 тысячи рублей) сохранятся только для машин мощностью до 160 л. с.