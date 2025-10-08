Минпромторг назвал причину повышения утильсбора

Решение об изменениях в утильсборе назрело, и «радость это навряд ли вызывает», заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. В ходе заседания в Госдуме министр сообщил, что повышение не коснется машин мощностью свыше 160 л.с., которые составляют более 80% автопарка, и не затронет экономсегмент, пишет газета «Известия». Мера позволит поддержать отечественный автопром и другие отрасли.

Министр сообщил, что из-за недополученных доходов от утильсбора его ведомство было вынуждено сократить более 110 млрд рублей. Позже поступило предложение сократить еще 124 млрд рублей, которые направлялись на поддержку автопрома и самолетостроения.

Алиханов объяснил, что текущая ситуация на рынке привела к существенному искажению из-за «серых схем» ввоза автомобилей. Под видом импорта на физлицо с льготным утильсбором (5 тыс. рублей) завозятся иномарки для перепродажи. Более 73% ввезенных за девять месяцев машин были оформлены на физических лиц. Министр предупредил, что если насыщение рынка будет происходить за счет такого «серого» импорта, иностранные компании, запустившие заводы в России, прекратят свои инвестиции.

Ранее из-за объявления о повышении утильсбора автовладельцы начали скупать иномарки и регистрировать в ГИБДД. Из-за роста числа заявок случился массовый сбой на сайте электронных ПТС. Он аннулировал оформленные после 18 сентября документы.