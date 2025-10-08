Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 08:57

Масштабный сбой на сайте ПТС обнулил сотни документов

Baza: на сайте электронных ПТС произошел сбой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Масштабный сбой на сайте электронных паспортов транспортных средств (ПТС) обнулил оформленные после 18 сентября документы, сообщает Telegram-канал Baza. На проблемы и неполадки жалуются автовладельцы по всей стране, отмечают авторы публикации. Часть пользователей, в частности, не может зайти на сайт.

В службе поддержки обещают устранить проблемы в ближайшее время, но не уточняют, когда сайт восстановит работу. Сотни автовладельцев не могут поставить авто на учет в ГИБДД. Из-за аннуляции ЭПТС запись на регистрацию авто приходится отменять и переносить на более поздний срок. Госавтоинспекция предлагает автовладельцам ждать, поставить на учет автомобиль с таким паспортом невозможно.

Сбой на сайте мог произойти из-за ожидаемого повышения утильсбора, рассказали каналу источники из автоотрасли. Люди массово стали заказывать машины из-за рубежа, чтобы успеть оформить их по льготному прайсу. Поток регистраций вырос, и база данных перестала справляться с увеличившейся нагрузкой.

Ранее на неполадки с доступом к онлайн-сервису пожаловались пользователи Steam. С проблемой столкнулись не только российские геймеры, сбои фиксировали и пользователи из других стран.

ГИБДД
сбои
автомобили
утильсбор
