Масштабная денежная реформа: всех, кто пользуется СБП, ждет новый способ оплаты

Рассказываем про масштабную денежную реформу — всех, кто пользуется СБП, ждет новый способ оплаты. Крупнейшие российские банки — «Сбер», Альфа-банк и Т-банк — разрабатывают концепцию второй платежной системы, которая может отказаться от карт в пользу QR-кодов, биометрии и Bluetooth. Объём инвестиций в проект оценивается в 10 млрд рублей, сообщает РБК.

Новая система не станет прямым конкурентом карт «Мир», а сосредоточится на альтернативных способах оплаты. Проект направлен на увеличение комиссионных доходов банков и защиту их прибыли от конкуренции с маркетплейсами. Идея создания такой системы обсуждалась ещё два года назад, но сейчас банки вернулись к её активной разработке. Концепцию представят в Центробанк, рассказал вице-президент Т-банка Сергей Хромов.

Учредителями проекта могут стать «Сбер», Альфа-банк и Т-банк, но к инициативе готовы присоединиться другие банки, финтех-компании, сотовые операторы и ретейлеры, в том числе в качестве акционеров. Хромов отметил, что параметры участия пока не определены, так как концепция ещё формируется.

Сотовый оператор Т2 уже участвует в обсуждениях, видя в проекте возможность расширить абонентскую базу и повысить удобство сервисов. «ВымпелКом» («Билайн») также проявляет интерес, сообщили два источника в банках, хотя официального подтверждения от компании не последовало. Совкомбанк готов подключиться, если проект станет актуальным, но пока обсуждения носят предварительный характер, уточнил зампред правления банка Сергей Хотимский.

ВТБ, напротив, считает, что Национальная система платёжных карт (НСПК) успешно справляется с ролью модератора рынка, обеспечивая выгодные условия для всех участников и развивая инновационные платёжные решения.

