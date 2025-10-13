Начиная с 13 октября суд будет вставать на сторону водителя при этом нарушении

Теперь российские ведомства должны тщательно изучать схемы размещения дорожных знаков, прежде чем выносить решения о наказании водителей за нарушения. Об этом говорится в обзоре судебной практики Верховного суда (ВС), который изучило издание «Коммерсантъ». В качестве примера приведено дело водителя из Красноярского края, лишенного прав за выезд на встречную полосу в зоне действия знака «Обгон запрещен».

Верховный суд отметил, что этот знак отсутствовал в утвержденных дорожных регламентах, и распорядился пересмотреть дело. Эксперты подтверждают, что случаев несоответствия дорожных знаков нормативным документам действительно много. Однако они подчеркивают, что в большинстве случаев запрещающие знаки установлены обоснованно, и водители обязаны соблюдать правила дорожного движения, несмотря на возможные недочеты в документации.

Член общественного совета Минтранса Московской области и эксперт по организации дорожного движения Андрей Мухортиков пояснил, что иногда знаки не указаны в проекте организации дорожного движения (ПОДД). Например, знак могли исключить из проекта, но не успели убрать с дороги, либо он был установлен по решению владельца дороги, но соответствующие документы не передали в суд.

Юрист и эксперт по безопасности дорожного движения «Народного фронта» Катерина Соловьева отметила, что в регионах нередки случаи, когда граждане самовольно устанавливают ограничивающие знаки, считая это правильным. По ее мнению, позиция Верховного суда способна защитить водителей от подобных проявлений самоуправства.

