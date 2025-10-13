Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 16:00

Начиная с 13 октября суд будет вставать на сторону водителя при этом нарушении

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Начиная с 13 октября суд будет вставать на сторону водителя при этом нарушении. Теперь российские ведомства должны тщательно изучать схемы размещения дорожных знаков, прежде чем выносить решения о наказании водителей за нарушения. Об этом говорится в обзоре судебной практики Верховного суда (ВС), который изучило издание «Коммерсантъ». В качестве примера приведено дело водителя из Красноярского края, лишенного прав за выезд на встречную полосу в зоне действия знака «Обгон запрещен».

Верховный суд отметил, что этот знак отсутствовал в утвержденных дорожных регламентах, и распорядился пересмотреть дело. Эксперты подтверждают, что случаев несоответствия дорожных знаков нормативным документам действительно много. Однако они подчеркивают, что в большинстве случаев запрещающие знаки установлены обоснованно, и водители обязаны соблюдать правила дорожного движения, несмотря на возможные недочеты в документации.

Член общественного совета Минтранса Московской области и эксперт по организации дорожного движения Андрей Мухортиков пояснил, что иногда знаки не указаны в проекте организации дорожного движения (ПОДД). Например, знак могли исключить из проекта, но не успели убрать с дороги, либо он был установлен по решению владельца дороги, но соответствующие документы не передали в суд.

Юрист и эксперт по безопасности дорожного движения «Народного фронта» Катерина Соловьева отметила, что в регионах нередки случаи, когда граждане самовольно устанавливают ограничивающие знаки, считая это правильным. По ее мнению, позиция Верховного суда способна защитить водителей от подобных проявлений самоуправства.

Ранее мы рассказывали, что суд дал автомобилистам лазейку для сохранения прав при нарушении ПДД.

суды
штрафы
знаки
дороги
водители
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минфине США оценили необходимость скорого введения пошлин против Китая
ГК «Основа» открыла первый в Петербурге курорт «Термолэнд»
Кабаны устроили нашествие в Ленобласти
«По пути домой»: появилось первое фото Харкина после двух лет в плену ХАМАС
Прокурор потребовал шесть лет колонии для Арега Щепихина
Мнение риелторов: почему хорошие окна ускоряют продажу квартиры
В Китае назвали три фактора, которые привели Трампа в бешенство
Врач дала советы, как уберечь себя при распылении перцового баллончика
Ушли в секту или замерзли в тайге: новые версии пропажи семьи Усольцевых
В Петербурге мужчина попал под поезд из-за наушников
Стало известно, сколько украинцев хотят ухода Зеленского с поста президента
Стоимость золота на бирже за тройскую унцию обновила исторический рекорд
Стало известно о пропавшем бойце СВО, которого по ошибке признали беглецом
ВС России расширили плацдарм у Боровой
Экс-нардеп раскрыл, почему Запад не хочет завершать конфликт на Украине
Жителей якутского села попросили неделю не выкидывать мусор
Суд огласил приговор закладчику, застрелившему полицейского
Правительство разрешило привлекать резервистов для операций за пределами РФ
Москалькова раскрыла подробности об удерживаемых на Украине россиянах
Президент Федерации тенниса России дал профессиональный совет Андреевой
Дальше
Самое популярное
«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.