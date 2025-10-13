Суд дал автомобилистам лазейку для сохранения прав при нарушении ПДД

Верховный суд РФ (ВС) указал, что суды перед привлечением водителей к ответственности должны проверять, были ли дорожные знаки включены в официальные схемы организации движения, следует из обзора судебной практики, с которым ознакомился «Коммерсант». Поводом стало дело жителя Красноярского края, которого лишили прав за обгон под знак «Обгон запрещен». ВС отменил наказание, обнаружив, что знака не было в утвержденной схеме.

Случаи, когда знака нет в ПОДДе, действительно встречаются. Например, из проекта знак уже убрали, но физически демонтировать его не успели. Либо указатель установили в соответствии с техническим заданием по решению владельца дороги, а в суд этот документ не направили, — рассказал член общественного совета Минтранса Московской области Андрей Мухортиков.

Решение ВС может защитить водителей от необоснованных наказаний, однако в большинстве случаев знаки установлены законно. По данным МВД, в 2024 году в 37,7 тыс. ДТП были выявлены нарушения в обустройстве дорог, а в 17,6% случаев отсутствовали необходимые знаки.

До этого автоэксперт Петр Баканов выразил мнение, что лишать прав за запачкавшийся зимой номер авто негуманно и неправильно. По его словам, погодные условия в России такие, что трудно избежать этого нарушения, и суды будут переполнены исками.