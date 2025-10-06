Автоэксперт высказался о лишении прав за грязный номер

Лишать прав за запачкавшийся зимой номер авто негуманно и неправильно, заявил автоэксперт Петр Баканов. По его словам, переданным 360.ru, погодные условия в России такие, что трудно избежать этого нарушения, и суды будут переполнены исками.

Если одна буква или цифра не видна с расстояния 50 метров, выписывается штраф. Или инспектор может попросить протереть номер тряпочкой и этим ограничиться. Это, наверное, самая распространенная ситуация — и легко объяснимая: большинство автомобилистов находятся в средней полосе, где у нас зима, слякоть и номер пачкается. Плюс к этому прибавляем аэродинамические особенности машины — и получаем заляпанный номер. Лишать за это прав негуманно и неправильно, нелогично, — рассказал Баканов.

До этого независимый автоэксперт Дмитрий Попов заявил, что предложение депутатов Госдумы разрешить автомобилям, перевозящим людей с инвалидностью, двигаться по выделенным полосам, затруднит движение автобусов и создаст хаос на дорогах. Он подчеркнул, что городской пассажирский транспорт движется по маршрутам, которые для него установлены, и новые участники движения будут создавать дорожные провокации.