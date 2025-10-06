Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 15:31

Автоэксперт высказался о лишении прав за грязный номер

Автоэксперт Баканов: нельзя лишать прав за запачкавшийся зимой номер авто

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лишать прав за запачкавшийся зимой номер авто негуманно и неправильно, заявил автоэксперт Петр Баканов. По его словам, переданным 360.ru, погодные условия в России такие, что трудно избежать этого нарушения, и суды будут переполнены исками.

Если одна буква или цифра не видна с расстояния 50 метров, выписывается штраф. Или инспектор может попросить протереть номер тряпочкой и этим ограничиться. Это, наверное, самая распространенная ситуация — и легко объяснимая: большинство автомобилистов находятся в средней полосе, где у нас зима, слякоть и номер пачкается. Плюс к этому прибавляем аэродинамические особенности машины — и получаем заляпанный номер. Лишать за это прав негуманно и неправильно, нелогично, — рассказал Баканов.

До этого независимый автоэксперт Дмитрий Попов заявил, что предложение депутатов Госдумы разрешить автомобилям, перевозящим людей с инвалидностью, двигаться по выделенным полосам, затруднит движение автобусов и создаст хаос на дорогах. Он подчеркнул, что городской пассажирский транспорт движется по маршрутам, которые для него установлены, и новые участники движения будут создавать дорожные провокации.

Россия
автомобили
права
правила
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лоза назвал скучной известную певицу
Боец ВСУ вышел к российским военным в форме ВС РФ и потребовал эвакуацию
Бразильский новичок ЦСКА рассказал об адаптации в команде
История о гибели школьника от заряжающегося телефона получила продолжение
Организаторы форума «БИОПРОМ» заключили соглашение с Минпромторгом РФ
В курском парке разбили вертолет
Актера из «Реальных пацанов» не пустили в Европу из-за роли
В США раскрыли, какую сделку Вашингтон хочет провернуть с Киевом
В Госдуме сделали заявление о Франции на фоне отставки очередного премьера
Военэксперт назвал цели ударов ВС РФ по Западной Украине
Россиянам объяснили, почему не стоит забирать себе найденные вещи
Нарколог назвал незаметные признаки алкоголизма
Резня у стены Цоя: сколько пострадавших, кто нападавший?
Хинштейн раскрыл причину дефицита бензина в Курской области
Генпрокурору Гуцану присвоили чин действительного госсоветника юстиции
Россиянам рассказали о правах при отмене рейсов из-за угрозы БПЛА
Экс-разведчик США раскрыл условие завершения конфликта на Украине
Водитель легковушки погиб, столкнувшись с иномаркой под Петербургом
Главреда телеканала «Дождь» заочно арестовали
Ридли Скотт раскрыл, в чем погряз современный кинематограф
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.