13 октября 2025 в 09:13

Россиянам спрогнозировали резкое снижение ключевой ставки в 2026 году

Финансист Скрябин: ключевая ставка может упасть до 11–12% к концу 2026 года

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Центральный банк России может снизить ключевую ставку до 16% к концу 2025 года, а к концу следующего года — до 11–12%, предположил портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин. По его словам, аргументом в пользу смягчения денежно-кредитной политики может стать бюджет на 2026 год, передает «Газета.Ru».

По словам финансиста, правительство объявило этот план дезинфляционным, поскольку расходы увеличатся всего на 4%, а доходы вырастут на 11% благодаря повышению НДС и других налогов. Это смягчит проинфляционные риски и обеспечит условия для будущего снижения ключевой процентной ставки.

Ссылаясь на прогнозы Минэка, Скрябин отметил, что экономический рост в 2026 году снизится до 1,3%. По его словам, увеличение ставки НДС ограничит покупательскую способность населения и замедлит инфляционные процессы. Однако в ближайшие кварталы возможен краткосрочный скачок цен.

Также эксперт подчеркнул, что ЦБ планирует постепенно увеличить требования к капиталу финансовых учреждений на 175 базисных пунктов в течение следующих двух лет. Это ограничит возможности банков для предоставления кредитов, что, в свою очередь, сдерживает рост денежной массы и способствует стабилизации цен. Скрябин отметил, что рынок труда продолжает оставаться в состоянии перегрева, а инфляционные ожидания населения сохраняются на повышенном уровне.

Ранее член Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров призвал скорректировать макроэкономические параметры. Он предложил снизить ключевую ставку, изменить экономические принципы и установить справедливые торговые отношения.

