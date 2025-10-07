В Госдуме раскрыли, что ждет процентную ставку в России

Российским властям придется менять макроэкономические параметры, заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров в ходе конференции «Золотая лихорадка: куда сегодня инвесторы вкладывают миллиарды» в пресс-центре ИА «Национальная Служба Новостей». По его словам, это в том числе означает и «обнуление» ключевой ставки, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы понимаем, как эксперты, что нам придется менять макроэкономические параметры, то есть обнулять процентную ставку, менять принципы экономической системы, выстраивать справедливые торговые отношения. Президент [России Владимир Путин] об этом говорил раза два на экономическом форуме в Питере. То есть покупать столько же, сколько и продаем, что создаст условия для внутренних национальных инвестиций, — сказал Федоров.

Он отметил, что высокая процентная ставка вынуждает инвесторов класть деньги на депозиты в банки. На сегодняшний день объем средств на вкладах составляет около 100 трлн рублей.

Сегодня порядка 100 трлн рублей находятся именно, скажем так, связаны с этой сферой. Из них, по-моему, 62 трлн — это частные вклады. Вместо того, чтобы эти деньги пошли, собственно, в инвестиции в стране. Плюс при выравнивании торговых отношений мы получаем, соответственно, резкий приток товаров в страну за счет импорта, — отметил депутат.

По его словам, при изменении этой ситуации страна получит приток товаров, что означает автоматические условия для инвестиций. При этом придется повышать доходы граждан для того, чтобы эти товары выкупались, добавил Федоров.

Ранее парламентарий заявил, что сохранение инвестиций в золоте является таким же методом сохранения денег, как и авантюры с криптовалютой. По его словам, на сегодня покупка драгметаллов является более надежным путем сохранения денег, чем вклады.