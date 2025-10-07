Депутат Федоров раскрыл, кому стоит инвестировать в золото Депутат Федоров: покупка золота стала более надежной инвестицией чем депозиты

Сохранение инвестиций в золоте является таким же методом сохранения денег, как и авантюры с криптовалютой, считает Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. Мнением об инвестировании он поделился в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей», где прошла конференция «Золотая лихорадка: Куда сегодня инвесторы вкладывают миллиарды». Однако Федоров отметил, что на сегодня покупка драгметаллов является более надежным путем сохранения денег, чем вклады, передает корреспондент NEWS.ru.

Металлическое золото — более надеждная инвестиция стратегически, чем какие-то другие. Особенно в условиях, когда повышается нестабильность, — предупредил эксперт.

Федоров напомнил, что степень нестабильность растет не только в России, а по всему миру, но золотые вклады по-прежнему остаются надежным способом сохранения накоплений. Отвечая на вопрос о том, имеет ли смысл инвестировать деньги в покупку золотых украшений, депутат заявил, что этот способ отлично подходит женщинам.

Ювелирное изделие — это хорошо, красиво, это дополнительные элементы радости. В этом плане они не прогадают. Мужчинам советую дарить женщинам ювелирные изделия, если у них есть возможность, — высказался Федоров.

Депутат подчеркнул, что продажа ювелирных изделий как бизнес-идея и средство преумножения сбережений не является надежным способом сохранения денег. Он считает, что драгоценные украшения являются произведением искусства, а это — специфическая область в мире инвестиций.

Ранее россиянам посоветовали вкладывать деньги в золото, потому что оно выгоднее депозитов и акций. Советом поделился инвестор Дмитрий Домбровский. По его словам, этот драгметалл является защитным инструментом на фоне неопределенностей.