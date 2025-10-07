Инвестор назвал альтернативу депозитам и акциям Инвестор Домбровский: вложение в золото сейчас выгоднее депозитов и акций

Вложение в золото сейчас может оказаться выгоднее депозитов и акций, заявил НСН инвестор Дмитрий Домбровский. По его словам, этот драгметалл является защитным инструментом на фоне неопределенностей.

Что касается золота, есть рост доли золота. Оно выросло в два раза, все присмотрелись, зачем такой рост упускать. <…> Если золото включать в портфель, лучше заранее. Сейчас у нас момент неопределенности в крупных экономиках, золото выступает защитным инструментом. Депозиты — это очень краткосрочная история, — отметил он.

Он также напомнил, что в России за последние 100 лет было пять случаев, когда накопления граждан обнулялись. По его мнению, надо выбирать альтернативные варианты.

Ранее эксперт РЭУ имени Г. В. Плеханова Эльмира Асяева заявила, что доллар и евро больше не являются единственным способом сохранения сбережений. По ее словам, санкции и нехватка традиционных резервных валют в России подталкивают граждан к поиску альтернативных методов диверсификации активов.