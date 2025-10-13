Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 13:57

В Госдуме спрогнозировали процент ключевой ставки к началу 2026 года

Депутат Аксаков: Центральный банк может снизить ключевую ставку до 15%

Анатолий Аксаков Анатолий Аксаков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К 2026 году Центральный банк Росси к 2026 году, возможно, снизит ключевую ставку до 15%, спрогнозировал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на пресс-конференции. Он отметил, что все будет проходить постепенно, передает корреспондент NEWS.ru.

Как я уже говорил, [ЦБ будет снижать ключевую ставку] поэтапно. 1% на ближайшем заседании 24 октября, ну и потом уже в январе будет последнее решение, еще на 1%. 15% — мой прогноз, — прокомментировал депутат.

Аксаков подчеркнул, что уровень инфляции впервые опустился ниже 8%, что может послужить основанием для смягчения денежно-кредитной политики. В то же время депутат отметил, что бюджетные меры могут оказывать влияние на инфляционные процессы и ограничивать возможность более быстрого снижения процентной ставки.

Помимо этого, по словам Аксакова, повышение НДС и налогообложение определенных категорий участников рынка могут противоречить стремлению снизить налоговую ставку. Однако увеличение ставки НДС окажет лишь временное воздействие на инфляцию и не приведет к значительным изменениям в экономической ситуации.

Ранее Аксаков сообщил, что в России рассматривается возможность введения закона, который упростит процедуру увольнения недобросовестных сотрудников банков. По его словам, кредитные организации сами обратились с просьбой упростить процедуру увольнения таких работников.
