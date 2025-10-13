Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 12:29

В Госдуме поддержали упрощенное увольнение работников одной профессии

Депутат Аксаков анонсировал закон, упрощающий увольнение банковских работников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России скоро может появиться закон, который позволит увольнять недобросовестных банковских сотрудников по упрощенной схеме, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Парламентарий отметил, что финансово-кредитные организации обратились с такой просьбой.

У нас бывают ситуации, когда банки сами обращаются с жалобами, что работники нарушают правила работы с клиентами. К сожалению, такое бывает иногда даже в корыстных интересах, а его уволить невозможно по действующему законодательству. Нужна целая процедура для того, чтобы этого человека отстранить от работы в кредитной организации, — рассказал депутат.

По словам Аксакова, банки обратились с просьбой принять закон, согласно которому в случае доказательства недобросовестности сотрудника, у них появится возможность увольнять человека без сложных процедур.

Мы законопроект поддержали в первом чтении и полагаем, что в скором времени он будет принят, — подытожил он.

Ранее юрист Мария Яковлева сообщила, что работник при увольнении имеет право на компенсацию за неиспользованный отпуск. Она пояснила, что сумма выплаты определяется исходя из среднего заработка сотрудника. Кроме того, при сокращении штата или ликвидации компании работнику может полагаться выходное пособие.
Госдума
видео
увольнения
Анатолий Аксаков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Миша, маму убивают!»: Ирина Круг рассказала о ночи, когда лишилась мужа
Раскрыты подробности отношений Лопес и Аффлека после воссоединения
Суд продлил домашний арест главному редактору Baza
Врач дала советы, как эффективно защититься в сезон ОРВИ
На севере Москвы загорелось здание редакции СМИ
На севере Москвы загорелось здание с редакциями СМИ
В Кремле ответили на депортацию россиян из Латвии
Политолог раскрыл, на что Трамп может «обменять» поставки Tomahawk Украине
На Камчатке эксгибиционист показал половые органы девочке-подростку
Психиатр дала советы, что делать при детской осенней депрессии
Лавров рассказал об отношении властей Сирии к российским военным базам
Госдума увеличит срок кредитных каникул для семей с детьми
ВС России освободили село в Харьковской области
Рубль усиливает позиции? Курсы сегодня, 13 октября: доллар, евро и юань
Генсек ООН обратился к Израилю и ХАМАС
В Кремле раскрыли, знают ли в США о паузе в переговорах России и Украины
В Госдуме объяснили увеличение лимита для кредитов МФО до 15 млн рублей
В Минобороны раскрыли подробности захода ВС России в Димитров
Как правильно заваривать шиповник: рецепты, которые сохраняют витамины
Психиатр перечислила основные признаки депрессии у ребенка
Дальше
Самое популярное
Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Бросьте семена, притопчите ногами и забудьте до весны: уже в июне вырастет ковер цветов
Общество

Бросьте семена, притопчите ногами и забудьте до весны: уже в июне вырастет ковер цветов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.