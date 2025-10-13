В Госдуме поддержали упрощенное увольнение работников одной профессии

В России скоро может появиться закон, который позволит увольнять недобросовестных банковских сотрудников по упрощенной схеме, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Парламентарий отметил, что финансово-кредитные организации обратились с такой просьбой.

У нас бывают ситуации, когда банки сами обращаются с жалобами, что работники нарушают правила работы с клиентами. К сожалению, такое бывает иногда даже в корыстных интересах, а его уволить невозможно по действующему законодательству. Нужна целая процедура для того, чтобы этого человека отстранить от работы в кредитной организации, — рассказал депутат.

По словам Аксакова, банки обратились с просьбой принять закон, согласно которому в случае доказательства недобросовестности сотрудника, у них появится возможность увольнять человека без сложных процедур.

Мы законопроект поддержали в первом чтении и полагаем, что в скором времени он будет принят, — подытожил он.

