Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 14:15

Юрист рассказала, какие выплаты предусмотрены при увольнении в этом году

Юрист Яковлева: при увольнении полагается выплата за неиспользованный отпуск

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Работник при увольнении может рассчитывать на выплату за неиспользованный отпуск, заявила «Финансам Mail» юрист Мария Яковлева. Размер этой компенсации зависит от среднего заработка сотрудника.

Кроме того, некоторые работники могут получить выходное пособие, отметила Яковлева. Его, как правило, выплачивают в случае сокращения штата или ликвидации предприятия.

Наконец, сотрудника обязаны обеспечить заработной платой за все фактически отработанное время до дня увольнения. В случае ее невыплаты в установленные сроки, работодателю грозит начисление пеней и штрафов, заключила юрист.

В Роскачестве ранее напомнили, что сотрудник обязан уведомить работодателя об увольнении по истечении испытательного срока за три дня. Обе стороны должны соблюдать трудовое законодательство с первого дня работы.

увольнения
работники
выплаты
юристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Селена Гомес не пригласила на свадьбу подругу, отдавшую ей почку
На Западе обнародовали реакцию Киева на слова Меркель о Польше и Прибалтике
«Самое эффективное»: в Госдуме назвали реакцию на передачу ВСУ Tomahawk
Киев может получить более опасные ракеты, чем Tomahawk
Британец остался без ног из-за сепсиса, который приняли за обычный грипп
Артемий Лебедев назвал условие для переезда в США
Геронтолог усомнился в существовании людей старше 120 лет
Установлена личность неудавшегося маньяка из Лефортовского парка
Норвежских лыжников предупредили о карьерном кризисе без россиян
Врачи впервые зафиксировали коллективный бред среди геймеров
В Сети появились кадры с ударом «Искандера» по военному цеху в Херсоне
В Госдуме оценили шансы Макрона удержаться на посту президента
Политолог ответил, почему Трампу пока нет смысла свергать Зеленского
Мать сломала ребра 11-месячному сыну за то, что он испачкался сажей
Принц Гарри чуть не наткнулся на неприятный сюприз в туалете
Найдена часть Земли с самым быстрым нагреванием океанов
Наступление ВС РФ на Покровск 8 октября: сколько города освобождено, сводка
Невролог назвал причины онемения рук
Рябков объяснил, почему на самом деле расторгли договор по плутонию с США
Ученый оценил шансы людей на вечную жизнь
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Семья и жизнь

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.