Юрист рассказала, какие выплаты предусмотрены при увольнении в этом году Юрист Яковлева: при увольнении полагается выплата за неиспользованный отпуск

Работник при увольнении может рассчитывать на выплату за неиспользованный отпуск, заявила «Финансам Mail» юрист Мария Яковлева. Размер этой компенсации зависит от среднего заработка сотрудника.

Кроме того, некоторые работники могут получить выходное пособие, отметила Яковлева. Его, как правило, выплачивают в случае сокращения штата или ликвидации предприятия.

Наконец, сотрудника обязаны обеспечить заработной платой за все фактически отработанное время до дня увольнения. В случае ее невыплаты в установленные сроки, работодателю грозит начисление пеней и штрафов, заключила юрист.

В Роскачестве ранее напомнили, что сотрудник обязан уведомить работодателя об увольнении по истечении испытательного срока за три дня. Обе стороны должны соблюдать трудовое законодательство с первого дня работы.