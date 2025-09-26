В Роскачестве рассказали о правилах увольнения после испытательного срока Роскачество: об увольнении после испытательного срока нужно уведомить за три дня

Сотрудник обязан уведомить работодателя об увольнении по истечении испытательного срока за три дня, заявила NEWS.ru директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина. По ее словам, обе стороны должны соблюдать трудовое законодательство с первого дня работы.

Испытательный срок — это период, в течение которого работодатель и сотрудник могут понять, подходит ли человек на занимаемую должность. Если по итогам испытания работодатель решает расторгнуть трудовой договор, то он обязан аргументировать причины и уведомить сотрудника за три дня до увольнения. Также если сотрудник понимает, что ему не по пути с данным работодателем, он может уволиться по собственному желанию, уведомив организацию за три дня, — пояснила Ганькина.

Эксперт отметила, что в испытательный срок работодатель оценивает профессиональные навыки, личностные качества, адаптацию к корпоративной культуре, коммуникацию и способность учиться. Для сотрудника, по ее словам, это время полезно для оценки коллектива, стиля управления и перспектив развития.

Важно помнить, что длительность испытательного срока прописывается в приказе и трудовом договоре и все права и обязанности в этот период действуют в полной мере. Максимальная продолжительность испытательного срока по закону равна трем месяцам. Для руководителей и главных бухгалтеров можно поставить испытательный срок до шести месяцев, — отметила Ганькина.

Специалист также посоветовала не воспринимать неудачу на испытательном сроке как личную катастрофу и обязательно обсудить ситуацию с работодателем. Она объяснила, что иногда причина может быть не в нехватке компетенций, а в несовпадении ценностей, условий работы или графика.

Ранее доктор юридических наук Людмила Айвар заявила, что дисциплинарные взыскания за оставленные на рабочем месте контейнеры с испорченной едой правомерны, но только в рамках закона. По ее словам, для увольнения сотрудника необходимы убедительные доказательства.