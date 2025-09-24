Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 сентября 2025 в 06:45

Россиян предупредили о риске увольнения за оставление тухлой еды в офисе

Юрист Айвар: сотрудника могут уволить за оставление испорченной еды в офисе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Применять дисциплинарные меры к сотрудникам за оставленные на рабочем месте контейнеры с испорченной едой допустимо, но исключительно в соответствии с законом, заявила NEWS.ru представитель экспертного совета при уполномоченном по правам человека города Москвы доктор юридических наук Людмила Айвар. Однако, по ее словам, для увольнения работника будет необходим ряд неопровержимых доказательств.

Наказывать сотрудников за оставленные в офисе контейнеры с тухлой едой можно, но только строго в рамках трудового законодательства. Трудовой кодекс России (ст. 192) знает всего три вида дисциплинарных мер: замечание, выговор и увольнение. Но уволить сразу за котлеты работодатель не вправе — это будет незаконно, — пояснила Айвар.

Эксперт рассказала два возможных сценария: сначала замечание или выговор, а затем, при повторных нарушениях, увольнение за систематическое несоблюдение дисциплины. Однако для этого, по ее словам, работодателю необходимы весомые доказательства, такие как акты, жалобы коллег и требования по соблюдению чистоты, закрепленные в правилах внутреннего распорядка.

Суды обычно стоят на стороне работников: одного тухлого бутерброда недостаточно, чтобы лишиться работы. Поэтому работодателям проще вести профилактику и прописывать санитарные правила в локальных актах, чем превращать споры о холодильнике в судебный процесс, — заключила Айвар.

Ранее HR-эксперт Екатерина Великая порекомендовала обобщать опыт работы в организациях одной отрасли в резюме, представляя его как единый профессиональный опыт. Она также отметила, что в ходе собеседования работодатель, скорее всего, задаст вопросы о причинах частой смены мест работы, поэтому кандидату следует тщательно подготовиться к возможным вопросам данного характера.

