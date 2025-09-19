Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 05:45

HR-эксперт дала совет, как правильно отразить в резюме частую смену работы

HR-эксперт Великая: опыт в фирмах из одной сферы можно отразить как единый

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Работу в компаниях из одной сферы можно отразить в резюме как единый опыт, заявила NEWS.ru HR-эксперт, действующий HR-директор в финтех-отрасли, тренер и консультант Екатерина Великая. При этом она подчеркнула, что на собеседовании работодатель в любом случае задаст вопрос о причинах частой смены работы и к этому надо готовиться.

Частую смену работы объяснить очень сложно. И здесь нужно смотреть на самом деле на опыт. Если это, например, были какие-то торговые компании в одной области, то это можно объединить в один опыт работы и написать, что это были торговые компании по продаже, например, светотехники или чего-то другого, неважно. Можно указать, что у вас 8 лет опыта, если это были аналогичные функции и аналогичный функционал. Тем не менее, когда вы придете на собеседование и покажете вашу трудовую книжку, которая не будет отражать ваше резюме, у работодателя появится много вопросов, — отметила Великая.

HR-эксперт добавила, что в некоторых случаях частая смена работы может быть оправданна — при задержке зарплаты. Но есть профессии, где это выглядит странно, например, для врачей, пояснила она.

Я всегда говорю, что это очень непростой вопрос, и есть ситуации, когда частая смена работы имеет место быть. Например, если вам просто не везло в определенной сфере — такое тоже бывает. Однако есть случаи, которые могут показаться странными. Например, если врач-ортопед меняет работу каждые три месяца в больнице, это может вызвать недоумение. С другой стороны, вполне нормально, если менеджер по продажам сменил несколько компаний, потому что его обманули на деньги или не выплатили заработную плату, — объяснила Великая.

Ранее карьерный консультант Зилина Султанова заявила, что обратная связь работодателя с сотрудником поможет снизить риск увольнений осенью. По ее словам, после летнего отпуска многие переосмысливают карьеру и им нужна поддержка со стороны компании.

компании
работодатели
увольнения
сотрудники
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп хочет пригласить Карла III в США
Двух жителей Запорожья осудили за шпионаж в пользу Украины
Ростех передал Минобороны партию новых ЗРК «Панцирь-СМД»
В российских аэропортах массово задерживаются рейсы
Гладков сообщил о печальных последствиях атак ВСУ на Белгородскую область
Слуцкий рассказал Путину о «Хилокском гетто» в Новосибирске
Фигурантам дела об убийстве Кириллова добавили обвинение в терроризме
Около 20 афтершоков произошло на Камчатке за два часа после землетрясения
Кадыров раскрыл смысл слов о «пехотинце Путина»
Стало известно, как россияне предпочитают использовать ИИ
Для сердца и мозга: какая польза свеклы для организма
Россияне могут лишиться популярных авто из Китая и Японии
Военный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Японии
ВСУ потеряли взвод бойцов на Сумском направлении
Один из российских городов «ушел под воду» из-за ливней
Убитого на фестивале Burning Man россиянина кремировали в США
Солодов официально вступил в должность губернатора Камчатки
Верующим напомнили, какую важную дату православные отмечают 19 сентября
День оружейника в России: праздник мастеров оборонной промышленности
«Живая приманка» и тактика Гитлера у ВСУ: новости СВО к утру 19 сентября
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В Госдуме поддержали переименование трех городов России
Власть

В Госдуме поддержали переименование трех городов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.