HR-эксперт дала совет, как правильно отразить в резюме частую смену работы

Работу в компаниях из одной сферы можно отразить в резюме как единый опыт, заявила NEWS.ru HR-эксперт, действующий HR-директор в финтех-отрасли, тренер и консультант Екатерина Великая. При этом она подчеркнула, что на собеседовании работодатель в любом случае задаст вопрос о причинах частой смены работы и к этому надо готовиться.

Частую смену работы объяснить очень сложно. И здесь нужно смотреть на самом деле на опыт. Если это, например, были какие-то торговые компании в одной области, то это можно объединить в один опыт работы и написать, что это были торговые компании по продаже, например, светотехники или чего-то другого, неважно. Можно указать, что у вас 8 лет опыта, если это были аналогичные функции и аналогичный функционал. Тем не менее, когда вы придете на собеседование и покажете вашу трудовую книжку, которая не будет отражать ваше резюме, у работодателя появится много вопросов, — отметила Великая.

HR-эксперт добавила, что в некоторых случаях частая смена работы может быть оправданна — при задержке зарплаты. Но есть профессии, где это выглядит странно, например, для врачей, пояснила она.

Я всегда говорю, что это очень непростой вопрос, и есть ситуации, когда частая смена работы имеет место быть. Например, если вам просто не везло в определенной сфере — такое тоже бывает. Однако есть случаи, которые могут показаться странными. Например, если врач-ортопед меняет работу каждые три месяца в больнице, это может вызвать недоумение. С другой стороны, вполне нормально, если менеджер по продажам сменил несколько компаний, потому что его обманули на деньги или не выплатили заработную плату, — объяснила Великая.

Ранее карьерный консультант Зилина Султанова заявила, что обратная связь работодателя с сотрудником поможет снизить риск увольнений осенью. По ее словам, после летнего отпуска многие переосмысливают карьеру и им нужна поддержка со стороны компании.