18 октября 2025 в 11:00

Спасатели приняли новое решение по пропавшей семье Усольцевых

Спасатели на квадроциклах возобновили поиски Усольцевых

Красноярские спасатели возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых в Партизанском районе. При розыске сотрудники экстренных служб используют квадроциклы, передает Telegram-канал КГКУ «Спасатель».

На квадроциклах и в пешем порядке работники краевого учреждения «Спасатель» в горно-таежной местности будут проводить поиски пропавшей семьи Усольцевых, — пояснили в организации.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с маленькой дочерью исчезли 28 сентября. В этот день семью видели в последний раз, когда они собирались к скале Буратинка в Партизанском районе региона. Всех троих искали сотни волонтеров в течение почти двух недель, но безрезультатно.

Ранее спасатель международного класса Егор Дульнев заявил, что семья Усольцевых способна продержаться без еды в тайге больше месяца. Альпинист допустил, что исчезнувшие могли сбежать за границу.

До этого инструктор спецназа Александр Ластовин заявил, что в исчезновении супругов Усольцевых и их дочери может быть замешан криминал. По его словам, это вероятно, так как глава семьи занимался бизнесом и мог иметь конкурентов.

