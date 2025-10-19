Королевская семья Британии: новости, Трамп собирает сплетни о Маркл

Президент США Дональд Трамп пытался выведать пикантные подробности о Меган Маркл у королевы Камиллы во время поездки в Великобританию в прошлом месяце, передает RadarOnline. Зачем ему это нужно и какие новости королевской семьи известны сегодня, 19 октября?

Что Трамп спрашивал о Маркл

По данным издания, Трамп якобы упоминал Меган в кругу королевской семьи.

«Что там за сплетни о Меган? Что там происходит?» — спросил американский лидер у Камиллы.

Трамп и первая леди США Мелания находились в Великобритании с официальным государственным визитом, и пара провела время с принцем Уильямом и его женой Кейт Миддлтон, а также с Камиллой и королем Карлом III.

В одной из своих речей Трамп сделал тонкую подколку в адрес мужа Маркл, принца Гарри, который вместе со своей женой ушел с постов старших членов королевской семьи в 2020 году.

Он сказал: «Я просто хочу сказать, что Его Величество также воспитал замечательного сына в лице Его Королевского Высочества, принца Уэльского. Это действительно удивительно. Мы узнали вас поближе, и я думаю, что вас ждет невероятный успех в будущем».

Трамп всегда ясно давал понять, что он «не поклонник» Маркл.

«Я бы сказал следующее, и она, вероятно, это слышала: я желаю Гарри большой удачи, потому что она ему понадобится», — заявил Трамп в 2020 году, имея в виду брак принца с Меган.

Он также пошутил в адрес Маркл, отвечая на вопросы о том, может ли он депортировать Гарри из США: «Я не хочу этого делать. Я оставлю его в покое. У него и так достаточно проблем с женой. Она ужасна».

Меган Маркл Фото: Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

Чем Эндрю унизил Гарри

RadarOnline также пишет, что принц Гарри находится в униженном положении на фоне того, что младший брат Карла III продолжит пользоваться государственной охраной, несмотря на отказ от королевского титула.

«Хотя он, как и Гарри, больше не является действующим членом королевской семьи, похоже, он продолжит получать королевскую защиту», — заявил королевский эксперт Кристофер Андерсен, после того как Эндрю объявил, что больше не будет использовать свой титул герцога Йоркского на фоне продолжающихся споров о его связях с покойным осужденным торговцем людьми Джеффри Эпштейном.

Тем временем принц Гарри живет в Калифорнии со своей женой Меган и двумя детьми — принцем Арчи и принцессой Лилибет. Герцог Сассекский больше не получает финансируемую государством охрану от Великобритании с тех пор, как оставил свои высшие королевские обязанности.

Эндрю впервые отрекся от королевской жизни в ноябре 2019 года. Это произошло после того, как его связь с Эпштейном оказалась в центре внимания всего мира. В том же году Вирджиния Робертс-Джуффре обвинила его в сексуальном насилии, утверждая, что инцидент произошел в одном из домов Эпштейна несколькими годами ранее.

Эндрю отрицал обвинения и позднее урегулировал дело о сексуальном насилии с Робертс-Джуффре во внесудебном порядке до ее смерти в апреле.

Читайте также:

В Москве метель и гололедица? Погода в столице в воскресенье, 19 октября

Наступление ВС РФ на Харьков 19 октября: Лозовую сровняли с землей, Купянск

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 октября: где сбои в РФ