Наступление ВС РФ на Харьков 19 октября: Лозовую сровняли с землей, Купянск

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 19 октября 2025 года, что сейчас происходит у Волчанска, Липцев, Купянска, как Лозовую сровняли с землей?

Какова ситуация на Харьковском направлении в воскресенье, 19 октября

ВС РФ продвигаются на левом берегу реки Волчьей в Волчанске, развивают успех в районе Тихого и на Хатненском участке фронта; ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление и контратакуют, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«На левобережье Волчанска наши штурмовики зачистили порядка трех десятков зданий и при поддержке авиации ВКС РФ продвинулись на 350 метров. В районе Тихого „Воины Севера“ продвинулись на 300 метров, отразив одну контратаку противника. Командование ВСУ поставило задачу любыми средствами вернуть под контроль район Тихого. Для проведения контратак задействованы подразделения 11-го погранотряда, усиленные личным составом 157-й мехбригады. Полная утрата контроля над этим районом лишит ВСУ последнего крупного плацдарма на правом берегу реки Волчьей», — уточнил источник.

На участке Меловое — Хатнее ВС РФ продвинулись на 500 метров в районе Отрадного, ударами российской авиации уничтожены позиции ВСУ близ Двуречанского и Бологовки; на Липцевском направлении без существенных изменений, украинская сторона активных действий не предпринимала, сообщил канал.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Как утверждает Telegram-канал WarGonzo, на Купянском участке ВС РФ продолжают продвижение в черте одноименного города, бои идут в его юго-восточной части; российские войска также наступают в районе Степовой Новоселовки.

«На Волчанском участке после освобождения Тихого возобновились бои южнее, у населенного пункта Волчанские Хутора. На Великобурлукском участке ВС РФ продвигаются и занимают новые позиции в районе Амбарного и на окраинах Отрадного», — добавил источник.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что на Купянском фронте ВСУ контратакуют по линии Соболевка — Московка — Радьковка; в самом городе ВС РФ стремятся разрезать на две части карман в районе улицы Кузнечной, чтобы заблокировать украинские подразделения; ниже по фронту российские войска развивают наступление на запад из района Степовой Новоселовки по направлению к Куриловке, вероятно, для выхода к Купянску-Узловому.

«Выход наших войск к Волчанским Хуторам нарушит взаимодействие группировки ВСУ в Волчанске с группами, стоящими правее в приграничной зоне. Пока же ВС РФ предстоит форсировать на этом участке реку Волчью», — добавил Царев.

Потери ВСУ в Харьковской области за сутки, по сообщению «Северного ветра», составили более восьми десятков человек; также вскрыты и уничтожены различные виды вооружений и техники, пункты управления БПЛА, средства связи и радиоэлектронной борьбы.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил об ударе по стратегически важному железнодорожному узлу в Харьковской области с помощью усовершенствованной авиабомбы: боеприпас смог преодолеть рекордное расстояние в 130 километров.

ВКС России Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская фугасная авиационная бомба, оснащенная универсальными модулями планирования и коррекции, впервые была применена по городу Лозовая. Этот населенный пункт является ключевым логистическим узлом, через который украинские войска осуществляют снабжение и перебрасывают подкрепления на Донецкое и Харьковское направления, отметили журналисты.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

