Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 10:40

«Дело не только в шаурме»: пострадавшие о причинах отравления в Бурятии

Пострадавшие при отравлении в Бурятии покупали не только шаурму и онигири

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Причиной отравления в Республике Бурятия стала готовая еда из торговой сети «Николаевский», в том числе шаурма и блюдо японской кухни онигири, а также десерт тирамису, заявила NEWS.ru потерпевшая. Женщина пояснила, что после употребления пирожного ей стало плохо, но она отказалась от госпитализации.

Вчера часов в 12:00–13:00 купила тирамису из «Николаевского» рядом с аграрным колледжем. До 17:00 все было в порядке, но потом очень заболел живот, были жидкий стул и тошнота, не рвота. Дальше ничего такого не было. Ранее часто покупала в «Николаевском», и ничего подобного не было, в первый раз такое. Меня, слава богу, не госпитализировали. Дело, видимо, не только в шаурме с онигири, — уточнила пострадавшая.

Еще один потерпевший поделился, что купил в этом же магазине гамбургер с курицей в пластиковом контейнере, после чего ему стало плохо. Мужчина добавил, что в инфекционной больнице среди пострадавших в основном была молодежь. Все они приобрели готовую еду в сети «Николаевский», подчеркнул он.

Скушал гамбургер и «Доширак» вместе. Через час начало подташнивать, через два часа начались обильная рвота и одновременно понос, холодный пот и озноб. 15–20 раз, было очень плохо. Вызвал скорую, приехала через шесть часов. Прокапали по пути в инфекционку, и укол от рвоты. В инфекционке в основном молодежь с такими же признаками. Все покупали готовую продукцию в «Николаевском» — шаурма, онигири. Меня хотели госпитализировать, но я отказался. Поставили капельницу, взяли анализы и отпустили. Сейчас второй день — слабость. Раньше, чтобы так было в этой сети, не слышал. Всё как у всех, — объяснил собеседник.

Ранее Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения на предприятии «Восток» в Улан-Удэ, где производили блюда, предположительно, вызвавшие массовое отравление. Работа предприятия была приостановлена, как и реализация продукции «Востока» в сети магазинов «Николаевский».

отравления
продукты
магазины
больницы
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США раскрыли, какие элитные войска Трамп развернул у берегов Венесуэлы
ХАМАС опровергло причастность к нарушению перемирия в Газе
«Получил поганую футболку»: в Британии высмеяли «похождения» Зеленского
Мирошник раскрыл масштабы хищений оружия на Украине
Разбился автобус с 30 пассажирами, есть погибшие
В Москве метель и гололедица? Погода в столице в воскресенье, 19 октября
Вооруженные силы России ликвидировали высокопоставленного офицера ВСУ
В Крыму продолжат национализацию активов украинских олигархов
Наступление ВС РФ на Харьков 19 октября: Лозовую сровняли с землей, Купянск
Атака БПЛА на газзавод в Оренбурге 19 октября: пожар, взрывы, жертвы
В деле террористов из «Крокуса» появились новые детали
Стало известно о прорыве российской армии под Красноармейском
На Украине объявили воздушную тревогу в семи областях
Девять школьников отравились в кафе Калининграда
Малыш в костюме «бати» поздравил россиян с Днем отца
Инцидент с массовым отравлением в Бурятии дошел до Бастрыкина
Россиянам рассказали, как правильно дегустировать вино
Мощнейшая вспышка зафиксирована на Солнце
«Уехал ни с чем»: раскрыта реакция украинцев на встречу Трампа с Зеленским
Директора издательства «Музыка» обвинили в захвате бизнеса
Дальше
Самое популярное
Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября
Россия

Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых
Общество

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше
Общество

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.