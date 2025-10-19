«Дело не только в шаурме»: пострадавшие о причинах отравления в Бурятии Пострадавшие при отравлении в Бурятии покупали не только шаурму и онигири

Причиной отравления в Республике Бурятия стала готовая еда из торговой сети «Николаевский», в том числе шаурма и блюдо японской кухни онигири, а также десерт тирамису, заявила NEWS.ru потерпевшая. Женщина пояснила, что после употребления пирожного ей стало плохо, но она отказалась от госпитализации.

Вчера часов в 12:00–13:00 купила тирамису из «Николаевского» рядом с аграрным колледжем. До 17:00 все было в порядке, но потом очень заболел живот, были жидкий стул и тошнота, не рвота. Дальше ничего такого не было. Ранее часто покупала в «Николаевском», и ничего подобного не было, в первый раз такое. Меня, слава богу, не госпитализировали. Дело, видимо, не только в шаурме с онигири, — уточнила пострадавшая.

Еще один потерпевший поделился, что купил в этом же магазине гамбургер с курицей в пластиковом контейнере, после чего ему стало плохо. Мужчина добавил, что в инфекционной больнице среди пострадавших в основном была молодежь. Все они приобрели готовую еду в сети «Николаевский», подчеркнул он.

Скушал гамбургер и «Доширак» вместе. Через час начало подташнивать, через два часа начались обильная рвота и одновременно понос, холодный пот и озноб. 15–20 раз, было очень плохо. Вызвал скорую, приехала через шесть часов. Прокапали по пути в инфекционку, и укол от рвоты. В инфекционке в основном молодежь с такими же признаками. Все покупали готовую продукцию в «Николаевском» — шаурма, онигири. Меня хотели госпитализировать, но я отказался. Поставили капельницу, взяли анализы и отпустили. Сейчас второй день — слабость. Раньше, чтобы так было в этой сети, не слышал. Всё как у всех, — объяснил собеседник.

Ранее Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения на предприятии «Восток» в Улан-Удэ, где производили блюда, предположительно, вызвавшие массовое отравление. Работа предприятия была приостановлена, как и реализация продукции «Востока» в сети магазинов «Николаевский».