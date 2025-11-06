Магнитные бури сегодня, 6 ноября: что завтра, мощнейший шторм 2025 года

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 6 ноября 2025 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, правда ли происходит мощнейший шторм года?

Будут ли магнитные бури 6 и 7 ноября

По прогнозу ИКИ РАН, сегодня, 6 ноября, будет магнитная буря — ожидалось, что Кр-индекс пройдет отметку в пять единиц в 03:00 мск, но на этом рост геомагнитной активности не остановится, и уже в 09:00 мск предполагался скачок почти до шести единиц.

Онлайн-график демонстрирует, что показатель оказался значительно выше прогнозируемых значений. Так, шесть единиц были достигнуты уже в самом начале суток, затем Кр-индекс незначительно снизился, а после 06:00 мск приблизился к семи единицам, что соответствует сильной магнитной буре уровня G3.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 24%, геомагнитных возмущений — 25%, магнитных бурь — 51%. Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: возможна магнитная буря уровня G3,3 (Kp = 7,33). Магнитные бури сейчас: происходит магнитная буря уровня G2 (Kp = 6)», — говорится в прогностической сводке на сайте ИКИ РАН.

В пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН отметили, что происходящие бури имеют планетарный масштаб. Там объяснили, что причиной всплеска геомагнитной активности стал приход выбросов плазмы от вспышек, которые произошли двое-трое суток назад, когда активные центры еще были на самом краю Солнца и, согласно изначальному прогнозу, не могли затронуть планету.

«Это означает, что облака плазмы выбрасываются сейчас не радиально, а в исходном смещении в сторону Земли, а кроме того, имеют заметно большие углы распространения и скорости, чем это ранее предполагалось при расчетах. Это наводит на довольно пессимистичные размышления о прогнозе на завтрашний день», — сообщили астрономы.

На Солнце произошли 11 новых вспышек. Девять из них относятся к классу C (слабые), две — к классу M (средняя). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 8,5.

Портал my-calend пишет, что сегодня ожидается жесткий геомагнитный шторм силой семь баллов.

«В этот день возможны приступы головной боли, резкие скачки артериального давления. Не исключено обострение хронических заболеваний. Особенно уязвимыми будут центральная нервная, сердечно-сосудистая и дыхательная системы. Старайтесь избегать физических нагрузок и имейте под рукой необходимые медикаменты», — отметил источник.

В пятницу, 7 ноября, по прогнозу ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 25%, магнитных бурь — 61%; Кр-индекс в течение суток, предварительно, будет на очень высоких позициях — семь единиц и более.

«Буря и возмущения продлятся около суток, а скорее всего, вообще не прекратятся, так как завтра просто перейдут в основную фазу, когда к Земле начнут приходить основные массы выброшенной плазмы, запустив еще более сильные геомагнитные процессы», — отметили в Лаборатории солнечной астрономии.

Когда будет самая сильная геомагнитная буря года

Астрономы ИКИ РАН отметили, что 7 ноября Земле предстоит пережить самую сильную геомагнитную бурю года и одну из самых сильных за последние несколько лет. Рассчитанная модель движения плазмы схожа по параметрам с тем, что предшествовало 11–12 мая 2024 года магнитной буре уровня G5, когда к планете пришло одновременно несколько выбросов, собравшихся по пути в единую структуру рекордных размеров.

«На данный момент даже в ослабленном виде (без учета ночного выброса) прогноз показывает на завтра бури уровня G3–G4, то есть от сильных до очень сильных. При пересчете в течение дня этот диапазон с большой вероятностью переместится в интервал G4–G5», — добавили в лаборатории.

Позитивным фактором является вывод математических моделей, что удар будет краевым: основное ядро выброса, по их расчетам, проходит слева от Земли и планету заденут периферийные участки плазменного облака, отметили астрономы.

Как бури влияют на человека

Завотделением сосудистой хирургии Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Анастасия Акулова считает, что влияние магнитных бурь на состояние здоровья человека научно не доказано, но, согласно опросам, которые она приводит, примерно 50–70% населения планеты реагируют на эти природные явления.

«Когда на Солнце происходит вспышка, растет число случаев инфаркта миокарда, учащаются случаи тромбоза вен нижних конечностей, риск развития инсульта увеличивается до 47%», — отметила она.

