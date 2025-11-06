Королевская семья Британии: новости, Эндрю отправили в дом с призраками

Изгнание бывшего принца Эндрю в Сандрингем, известный как «самая наводненная призраками резиденция», названо инсайдерами как преднамеренный акт унижения со стороны короля Карла III. Какие новости королевской семьи известны сегодня, 6 ноября?

Почему Эндрю отправили в Сандрингем

Ранее стало известно, что 65-летний Эндрю, лишенный титула принца, вынужден покинуть свой роскошный 30-комнатный особняк в Виндзоре и переехать в небольшой, удаленный коттедж в «продуваемом всеми ветрами поместье» Сандрингем в Норфолке.

Этот шаг отдаляет Эндрю от Лондона более чем на 100 миль и изолирует его от дочерей, принцессы Беатрис и принцессы Евгении, а также от четырех внуков. Все они по-прежнему желанные гости на королевских приемах, на которые младшего короля Карла III демонстративно не пускают.

«Это не для того, чтобы дать ему новый дом, а для того, чтобы послать сообщение. Сандрингем — отдаленное, мрачное место, населенное королевскими призраками во всех смыслах этого слова. Король хотел, чтобы Эндрю жил там, где он мог бы каждый день ощущать тяжесть утраты», — рассказал инсайдер из дворца.

Другой королевский источник сообщил: «Монарх полностью осознает символизм. Изгнание Эндрю в Сандрингем равносильно его изгнанию из самой семьи. Это событие пропитано королевской историей, но также омрачено смертью и скорбью — подходящий фон для человека, чья публичная жизнь подошла к концу».

Поместье Сандрингем Фото: Shutterstock/FOTODOM

Поместье Сандрингем имеет жуткую репутацию в королевских кругах. Король Георг VI умер там в 1952 году, а его отец Георг V скончался в том же доме в 1936 году. Их предшественник принц Альберт Виктор, который должен был стать королем, умер там от пневмонии в 1892 году в возрасте всего 28 лет.

Королева Елизавета II каждый год приезжала сюда, чтобы почтить память своего отца, и сотрудники десятилетиями шептались о мерцающем свете, холодных пятнах и необъяснимых шагах в длинных скрипучих коридорах.

Как Гарри опять бросил вызов Уильяму

Как пишет RadarOnline, 5 ноября наследник британского престола принц Уильям прибыл в Бразилию с пятидневным королевским визитом, приуроченным к церемонии вручения премии Earthshot Prize. Команда его младшего брата принца Гарри тут же объявила, что на следующий день он отправится в Канаду с «визитом к ветеранам вооруженных сил».

Издание отмечает, что Гарри и его жена Меган Маркл известны тем, что планируют поездки и мероприятия, которые совпадают с поездками и мероприятиями членов королевской семьи. По мнению наблюдателей, это является «попыткой украсть у них славу».

«Мы всегда руководствуемся советами его личных советников по безопасности и службы безопасности мероприятия, когда объявляем о подобных поездках», — сообщил пресс-секретарь Гарри, объясняя, почему он внезапно объявил о международной поездке, когда Уильям приземлился в Бразилии.

Принц Гарри Фото: IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

Таким образом, команда герцога Сассекского якобы не хотела, чтобы мир узнал, где он будет находиться, до самой последней минуты в качестве меры предосторожности. При этом он и Маркл не побоялись совершить заранее объявленные поездки в Нигерию и Колумбию.

