Доллар рухнет до 60 рублей? Курсы сегодня, 6 ноября, что с евро и юанем

Эксперты спрогнозировали динамику пары USD/RUB. Правда ли доллар рухнет до 60 рублей, каковы курсы валют сегодня, 6 ноября, что с евро и юанем?

Каков курс доллара сегодня, 6 ноября

Банк России установил официальный курс доллара на четверг, 6 ноября, на уровне 81,1885 рубля. Ранее валюта была обозначена регулятором на отметке 80,8861 рубля и, таким образом, подорожала на 30,24 копейки.

На международном валютном рынке Forex доллар продается за 81,21 рубля, теряя 0,1355 (0,17%) на 11:09 мск, следует из данных сайта Investing.com.

Что с евро и юанем в четверг, 6 ноября

Текущий курс евро по ЦБ составляет 93,5131 рубля. Прежний курс составлял 93,3848 рубля. Так, европейская валюта подорожала на 12,83 копейки. На Forex евро торгуется в районе 93,943 рубля, прибавляя 0,469 (0,5%) на 11:20 мск.

В четверг, 6 ноября, юань, согласно установке регулятора, стоит 11,3362 рубля. До этого китайская валюта стояла на отметке 11,2449 рубля. Юань прибавил 9,13 копейки. На международном валютном рынке валюта продается за 11,4014 рубля, теряя 0,0313 (0,27%) на 11:22 мск.

Правда ли доллар рухнет до 60 рублей, прогнозы

Инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин выразил мнение, что курс доллара вряд ли упадет до 60 рублей в 2026 году. По его словам, ключевая ставка будет снижаться, что негативно сказывается на национальной валюте.

«Если теоретизировать, то к ревальвации рубля мог бы привести такой дисбаланс российских экспорта и импорта, при котором бы или подскочил приток валютной выручки, или импорт затормозился», — сказал Бахтин.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По прогнозу эксперта, этой зимой курс доллара составит 80–88 рублей.

На валютном рынке сейчас наблюдается умеренная волатильность, считает аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова. По окончании налогового периода экспортеры продают валютную выручку менее активно и неравномерно, что может вызвать краткосрочные колебания из-за снижения ликвидности, подчеркнула она.

«В то же время все еще жесткая денежно-кредитная политика Центробанка продолжает оказывать поддержку национальной валюте через высокие реальные ставки», — сказала Попцова.

Давление на рубль, продолжила эксперт, оказывают внешние факторы, в том числе решение ОПЕК+ об увеличении добычи нефти в декабре на 137 тысяч баррелей в сутки (с января по март 2026 года рост будет приостановлен).

«Рынок воспринял предстоящую паузу как сигнал о риске избыточного предложения. Это привело к снижению котировок нефти марки Brent до уровня $64–65 за баррель. Падение цен на сырье ограничивает валютные поступления российских экспортеров», — пояснила Попцова.

Эксперт считает, что в ближайшие дни будет низкая торговая активность; доллар прогнозируется в диапазоне 80–82 рублей, юань — 11,2–11,5 рубля.

Управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов предположил, что на этой короткой неделе курс иностранных валют повторит траекторию предыдущей недели, постепенно отыгрывая утраченные перед выходными позиции.

«Ориентируемся на консолидацию стоимости юаня в середине текущего торгового диапазона ₽11–11,5. К концу осени по-прежнему рассчитываем на смещение курсовых котировок в диапазон ₽11,5–12 за юань», — сказал Попов.

В ноябре рубль покажет относительную стабильность, считает главный экономист банка «Зенит» Марина Никишова, при условии нейтрального геополитического фона. Крепкой национальной валюте будет способствовать жесткая денежно-кредитная политика, добавила она. В ноябре доллар будет в диапазоне 80,5–82,5 рубля, отметила Никишова.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Однако в декабре давление на курс может усилиться под напором большей активности импортеров и физлиц в преддверии новогодних праздников. Но глобально жесткие денежно-кредитные условия сдерживают восстановление импорта», — добавила эксперт.

