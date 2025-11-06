Эксперт рассказал, упадет ли курс доллара до 60 рублей в 2026 году

Курс доллара вряд ли упадет до 60 рублей в 2026 году, заявил «Газете.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин. По его словам, ключевая ставка будет снижаться, это негативно сказывается на национальной валюте. Эксперт отметил, что зимой курс доллара составит 80–88 рублей.

Доллар по 60 рублей — это маловероятный сценарий для будущего года, — сказал Бахтин.

Ранее советник главы Центробанка Кирилл Тремасов заявил, что курс американского доллара может составить 50 рублей, если в США потеряют контроль над инфляцией. Он считает, что в России также должна быть ценовая стабильность. В США при этом нужна высокая инфляция долгосрочного характера.

До этого зампредседателя правления Сбербанка Тарас Скворцов выразил мнение, что к концу года ожидается ослабление курса рубля. Он пояснил, что $1 будет стоить около 90 рублей.

В пятницу, 31 октября, стало известно, что Банк России установил курс доллара на уровне 80,5037 рубля. Прежний показатель составлял 79,4715 рубля. При этом курс евро по ЦБ составил 93,3894 рубля.