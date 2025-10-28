Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 15:34

Курс рубля может ослабнуть к концу 2025 года

Сбербанк: к концу 2025 года курс доллара может составить 90 рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

К концу года ожидается ослабление курса рубля, заявил во время телефонной конференции зампредседателя правления Сбербанка Тарас Скворцов. По его словам, которые приводит ТАСС, $1 будет стоить около 90 рублей.

Мы действительно ожидаем определенного ослабления рубля до конца этого года, — сказал Скворцов.

Ранее Центробанк РФ установил на 28 октября 2025 года официальный курс доллара на уровне 78,9848 рубля. Это на один рубль 99 копеек ниже предыдущего показателя. Что касается курса евро, то он был понижен на 2 рубля 6 копеек, то есть до 92,0233 рубля. Курс юаня оказался понижен всего на 24 копейки, до 11,0648 рубля.

До этого сообщалось, что индекс МосБиржи на момент открытия торгов утром 27 октября снизился на 0,33%. Так, к 07:00 мск показатель зафиксировался на уровне 2535,51 пункта. Позже, к 9:36 мск, индекс снизился уже на 1,73% — его значение опустилось до 2499,45 пункта.

24 октября ЦБ снизил ключевую ставку в России с 17% до 16,5% годовых. В регуляторе отметили, что показатели роста цен составляют более 4% в пересчете на год. В ЦБ добавили, что российская экономика возвращается к траектории сбалансированного роста.

