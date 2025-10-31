Доллар резко пошел вверх: курсы сегодня, 31 октября, что с евро и юанем

Доллар заметно прибавил к рублю по текущему курсу Центробанка. Что об этом известно, каковы курсы валют сегодня, 31 октября, что с евро и юанем, каковы прогнозы экспертов?

Каков курс доллара сегодня, 31 октября

Банк России установил курс доллара на пятницу, 31 октября, на уровне 80,5037 рубля против прежнего — 79,4715 рубля. Таким образом, доллар резко пошел вверх, прибавив сразу 1,0322 рубля.

На международном валютном рынке Forex валюта уходит за 82,2829 рубля, демонстрируя прирост в размере 2,3374 (2,92%) рубля на 11:16 мск, следует из данных сайта Investing.com.

Что с евро и юанем в пятницу, 31 октября

Текущий курс евро по ЦБ составляет 93,3894 рубля. До этого валюта удерживалась регулятором на уровне 92,2466 рубля. Евро подскочил еще более заметно, чем доллар, — на 1,1428 рубля. На Forex валюта продается за 92,836 рубля, прибавляя 0,379 (0,41%) на 11:22 мск.

Юань в пятницу, 31 октября, согласно установке Банка России, стоит 11,2952 рубля. Прежний курс составлял 11,1707 рубля. Стоимость валюты увеличилась на 12,45 копейки. На международном валютном рынке юань торгуется в районе 11,5758 рубля, прибавляя 0,3801 (3,39%) на 11:24 мск.

Что будет с рублем, прогнозы экспертов

На валютном рынке «все спокойно», следует из оценки ситуации отделом инвестиционного консультирования ИК «Алор Брокер». По мнению экспертов, уровень юаня 11,2 рубля — хорошая возможность начать средне- и долгосрочные покупки китайской валюты. В ближайшей перспективе курс рубля будет определяться потребностями экспортеров в российской валюте и степенью их заинтересованности во вложениях в депозиты и облигации, отметили специалисты.

Подготовка к налоговому периоду все еще может влиять на валютный рынок на этой неделе, считает портфельный управляющий УК «Первая» Максим Федосов. В компании ожидают, что курс доллара будет двигаться в интервале 80–84 рубля, юаня — 11,2–11,7 рубля.

По мнению эксперта центра аналитики и экспертизы ПСБ Дениса Попова, текущий прогноз по курсам — 86–87 рублей за доллар и около 12 рублей за юань. Инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Корнилов считает, что к концу 2025 года курс доллара может быть на уровне 84–85 рублей, а в 2026-м — уже 102 рубля. Смягчение денежно-кредитной политики приведет к постепенному ослаблению российской валюты.

«Мы считаем, что резких движений не будет, поскольку политика Центрального банка — это осторожные шаги. И, соответственно, реакция рубля, по нашему мнению, тоже будет достаточно плавной», — объяснил эксперт.

По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, сдержанный спрос на валюту связан с умеренным спросом на импорт на фоне высокой ключевой ставки.

«Рубль как средство сбережения становится более привлекательным для людей, для бизнеса, чем сберегать в валюте. Иначе говоря, укрепление рубля — это тоже один из каналов, по которым ключевая ставка тормозит инфляцию. Если этот канал убрать, как иногда призывают, искусственно ослабить рубль, то ключевая ставка должна быть выше», — пояснила Набиуллина.

Она добавила, что нацеленность на развитие внутреннего спроса в будущем будет приводить к меньшему спросу на импорт, а это фундаментальные изменения в пользу более крепкого рубля.

