Центробанк России повысил официальный курс доллара

Центральный банк России повысил официальный курс доллара на 29 октября, сообщается на интернет-портале регулятора. Новая установленная стоимость американской валюты составляет 79,82 рубля, что на 83 копейки превышает показатель предыдущего дня.

Евро также подорожал по отношению к российской валюте, увеличившись на 92 копейки, до уровня 92,94 рубля. Китайский юань продемонстрировал незначительный рост, прибавив 13 копеек и достигнув отметки 11,19 рубля. Накануне, 28 октября, официальные курсы валют устанавливались на более низком уровне: доллар — 78,98 рубля, евро — 92,02 рубля, юань — 11,06 рубля.

Ранее финансовый аналитик и экономист Александр Разуваев заявил, что в 2026 году ожидается снижение ключевой ставки до уровня 12–13%. Однако, по его словам, значительного падения уровня инфляции не предвидится.

Прежде глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ключевой ставки продолжится в 2026 году. По ее словам, важно как можно скорее завершить период быстрого роста цен и предотвратить охлаждение экономики.