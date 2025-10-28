Экономист ответил, как изменится ключевая ставка в 2026 году Экономист Разуваев: ключевая ставка будет на уровне 12–13% в 2026 году

В 2026 году ожидается снижение ключевой ставки до уровня 12–13%, заявил NEWS.ru финансовый аналитик и экономист Александр Разуваев. Однако, по его словам, значительного падения уровня инфляции не предвидится.

Я считаю, что [в 2026 году] ключевая ставка составит 12–13%. Снижение ключа будет неизбежно вне зависимости от цифр по инфляции, потому что иначе мы свалимся в рецессию. Надеюсь, что такое снижение приведет к резкому подъему рынка акций. Ставки по депозитам будут намного ниже. Думаю, 10–12%. Ставки по кредитам тоже уменьшатся, — поделился Разуваев.

Он предположил, что курс доллара достигнет отметки в 100 рублей. Кроме того, по его словам, инфляция не превысит 4% и будет постепенно снижаться до 6%. Экономист подчеркнул, что повышение НДС приведет к увеличению стоимости бензина и электроэнергии.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ключевой ставки продолжится в 2026 году. По ее словам, важно как можно скорее завершить период быстрого роста цен и предотвратить охлаждение экономики.