28 октября 2025 в 09:49

В ЦБ рассказали, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Набиуллина: снижение ключевой ставки продолжится в 2026 году

Эльвира Набиуллина Эльвира Набиуллина Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Снижение ключевой ставки продолжится в 2026 году, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме. Она отметила, что в стране необходимо как можно скорее завершить период быстрого повышения цен и избежать переохлаждения экономики.

По нашему прогнозу, цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год, — сказала Набиуллина.

Ранее глава ЦБ заявила, что резкое снижение ключевой ставки до 12% может ослабить рубль и ускорить инфляцию. Она считает, что при принятии такого решения в стране вырос бы спрос на кредиты, а затем спрос на товары и услуги, при этом предложение не успевало бы увеличиваться.

24 октября пресс-служба Центробанка РФ заявила, что ключевая ставка в России снижена с 17% до 16,5%. Там отметили, что показатели роста цен составляют более 4% в пересчете на год. В ЦБ добавили, что российская экономика возвращается к траектории сбалансированного роста. В свою очередь глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что к концу 2025 года ключевая ставка Центрального банка РФ снизится до 15%.

Россия
Центробанк РФ
Эльвира Набиуллина
ключевая ставка
