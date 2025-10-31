Погода в Москве в пятницу, 31 октября: ждать рекордные ливни и заморозки?

Циклон «Лотар» сегодня принесет в Москву обильные дожди, предупредил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Что еще известно о погоде в столице в пятницу, 31 октября, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 31 октября

По информации Леуса, сегодня столичный регион окажется под влиянием приближающегося с северо-запада активного циклона. Он вызовет дожди, местами ливневого характера, и ограничит приток солнечного тепла. Однако заморозков пока не ожидается. Местами осадки в пятницу могут принести до четверти от месячной нормы октября.

Температура воздуха в Москве составит плюс 5–7 градусов, по области — плюс 3–8 градусов. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 739 мм рт. ст., что ниже нормы, во второй половине дня показания барометров начнут расти.

Ранее коллега Леуса Евгений Тишковец предупредил, что к шести утра 31 октября с запада подберется очередной циклон и полчища дождевых туч накроют запад Подмосковья, а к девяти утра они подойдут к столице.

«Поэтому на весь день зарядят обложные дожди. Ветер будет юго-западных румбов, температура — плюс 5-8 градусов. В выходные осадки пойдут на убыль, приобретут локальный характер, ночью — 3–6 градусов, днем — плюс 5–8 градусов, то есть сохраняется тепло с пролонгацией на предстоящие две недели. Предзимье пока не наступает, на горизонте не вижу признаков зимы, то есть перехода через ноль градусов», — отметил Тишковец.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, снежный покров в центре европейской части России не ляжет в ближайшее время.

«На европейской территории снега на этой неделе, и даже в начале следующей, не предвидится, об этом пока можно не задумываться. Я скажу, когда <…> первый снегопад будет. Предупредим обязательно, хотя бы за трое суток», — сказал он.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 31 октября

По данным Леуса, сегодня Санкт-Петербург окажется под влиянием северо-восточной периферии активного североатлантического циклона. К берегам Невы будут поступать плотные поля облаков и небольшие дожди.

Температура воздуха в городе составит плюс 6–8 градусов, в Ленинградской области — плюс 4–9 градусов. Ветер восточный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

В субботу, 1 ноября, в Петербурге небольшие дожди, ночью — плюс 4–6 градусов, днем — плюс 6–8 градусов.

Читайте также:

Россиянам запретят ездить через Крымский мост: кого коснется, что известно

«Битва экстрасенсов», соперничество с братом, скандалы: как живет Олег Шепс

Убийство или инсценировка? Что известно о «смерти» блогера Позднякова