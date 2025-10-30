«Битва экстрасенсов», соперничество с братом, скандалы: как живет Олег Шепс

Олег Шепс является победителем 21-го сезона «Битвы экстрасенсов» и родным братом медиума Александра Шепса, который выиграл в 14-м сезоне проекта. Что известно о жизни Олега, почему он стал героем мемов?

Чем известен Шепс

Олег Шепс родился 29 апреля 1998 года в Самаре. Он — пятый и самый младший ребенок в многодетной семье.

У его матери Людмилы медицинское образование, однако многие жители Самары знают ее как таролога. Кроме того, женщина заявляла, что у нее есть дар ясновидения. Как пишут СМИ, отец Шепсов не связан с эзотерикой. Однако чем именно он занимается, неизвестно: по одним данным, он работает смотрителем на кладбище, а по другим — бизнесмен или инженер.

Как рассказывал Шепс, «экстрасенсорные способности» у него появились в три-четыре года: якобы тогда он впервые увидел неких сущностей возле своей кровати.

«Способности со мной от рождения, и для меня не было удивительно видеть то, что было недоступно другим. С самого раннего детства понятия магии, эзотерики, сверхъестественного были для меня привычными словами, и когда я впервые осознанно увидел душу (на тот момент мне было около трех лет), то меня это совершенно не потрясло и уж тем более не напугало, чтобы брать это событие за нечто особенное», — рассказывал он.

Тогда же Олег узнал, что похожими способностями обладает и его старший брат Александр. У остальных детей в семье такого дара не было.

По словам экстрасенса, свой первый спиритический сеанс он провел в 15 лет. Тогда у его друзей возникли проблемы, которые, как утверждает Олег, можно было решить только с помощью контакта с духами.

Олег Шепс Фото: Социальные сети

После школы он поступил в Самарский государственный технический университет: учебу молодой человек совмещал с подработкой в магазине эзотерики у брата Александра.

В 2020 году Олег отправился на телевидение. Он появился в 21-м сезоне шоу «Битва экстрасенсов». Шепс пояснил, что пришел на проект, чтобы продемонстрировать свои «сверхъестественные способности», помочь людям и посоревноваться со старшим братом.

В первом выпуске Олег не смог выполнить задание с багажником. Однако исправился на другом отборочном испытании. В ходе него медиум с завязанными глазами должен был угадать, кто перед ним. Шепс сказал, что «чувствует женскую энергетику» — неизвестной персоной была Ольга Бузова. Певица осталась под впечатлением от работы Олега, так как он сообщил о ее проблемах в личной жизни. Шепс быстро стал фаворитом и у телезрителей. Вскоре парень начал делать еще более громкие заявления, утверждая, что может управлять «энергией страха». В 21-м сезоне «Битвы экстрасенсов» Олег вышел в финал вместе Марьяной Романовой, Максимом Рапопортом и Михаилом Федоровым и победил по итогам зрительского голосования. А благодаря яркой внешности его прозвали секс-символом шоу.

Что известно о соперничестве Олега и Александра Шепсов

В 2023 году стартовали съемки нового шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших», в котором приняли участие победители и финалисты разных сезонов «Битвы экстрасенсов». На съемки были приглашены Олег и Александр Шепсы.

На одном из испытаний братья не могли определиться, кто последним будет его выполнять. В результате Александр громко покинул площадку. Младший брат заявил, что постоянно «уступал», но больше не собирается этого делать.

«Я не знаю, что решил он, но я свое слово не меняю. И прогибаться я ни перед кем не собираюсь. Он все пытается переводить стрелки на мое эго, но я изначально знаю его эго. И именно поэтому я пойду после него. Я устал уступать», — рассказал Олег.

Экстрасенсы разругались во время голосования, когда старший Шепс объявил, что его устроит только «первое место». Олег не растерялся и заявил, что корона Александра уже подпирает потолок, «аж штукатурка сыпется».

В этом же проекте появился и мем об Олеге. В интернете тогда завирусился отрывок из передачи, в котором Александр тяжело дышит и несколько раз отчаянно повторяет имя брата: «Где мой брат? Позовите Олега. Олега позовите. Сходите, пожалуйста, за Олегом».

Пользователи Сети впоследствии стали массово разыгрывать сценки с этой цитатой.

При этом в интервью братья признаются, что между ними нет недопониманий.

«Мое личное отношение к брату не в силах изменить ни посторонние люди, ни какой-либо проект и ничто в общем и целом. Оно остается теплым и родным», — отмечал Олег. Олег Шепс Фото: Социальные сети

В какие скандалы попадал Шепс

Шепс предлагает широкий спектр индивидуальных услуг: начиная от избавления от фобий и заканчивая указанием на верный жизненный путь. На его официальном сайте сказано, что личные консультации он проводит бесплатно. Также он призвал не верить мошенникам, которые просят деньги от его имени.

Однако инциденты происходили. Как пишет 78.ru, некая девушка по имени Ксения пыталась связаться с магом через его аккаунт в соцсетях, чтобы тот помог ей в трудной жизненной ситуации. От нее якобы потребовали предоплату в размере 35 тысяч рублей. Девушка перевела средства, но ее собеседник исчез, в итоге она написала заявление в полицию. Сам Олег после этого вышел на связь.

«Мне искренне жаль эту девочку, как жаль и всех, кто попался на уловки этих злоумышленников. Надеюсь, что теперь полиция сможет детально разобраться в вопросе. Я не провожу работу в интернете, не веду онлайн-приемов, не делаю диагностик по фото. Не переводите никому свои деньги, кто бы ни выдавал себя за меня или моих помощников», — заявил он.

Другой скандал произошел с «разоблачением» Шепса. К нему обратилась блогерша Полина с целью узнать будущее. Олег якобы назвал три факта ее биографии, но проигнорировал ее вопросы. Кроме того, девушка подозревает, что Шепс просто «пробил» ее по номеру телефона и заранее узнал некоторые данные о ней.

Что известно о личной жизни Шепса

По данным издания «7 Дней», в октябре этого года Олег появился на премьере третьего сезона сериала «Вампиры средней полосы» с возлюбленной Полиной Фрис. Шепс рассекретил новый роман летом, когда опубликовал первые совместные фото с избранницей. Отмечается, что Полина не является частью «тусовки» медиума и работает фотографом.

