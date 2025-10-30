Убийство или инсценировка? Что известно о «смерти» блогера Позднякова

В Сети распространились кадры якобы убийства блогера Владислава Позднякова. Какие подробности об этом известны, что произошло на самом деле?

Правда ли, что Позднякова убили

Вечером во вторник, 28 октября, в соцсетях появились фотографии, на которых якобы запечатлен убитый возле отеля Komodo Flores в Индонезии Поздняков, — на фото окровавленный человек, внешне схожий с блогером. Тогда же пользователи обратили внимание, что его Telegram-канал уже с обеда не обновляется.

На снимке у мужчины видны пулевые отверстия на груди и шее, его футболка почти полностью залита кровью. При этом в посольстве России в Индонезии заявили Telegram-каналу Baza, что не располагают информацией о смерти Позднякова. Также в индонезийских СМИ нет новостей о стрельбе и убийстве туристов на острове Комодо.

«Позднякова не убили. Этот клоун разыгрывает историю, чтобы набрать подписчиков на свой канал. Постоянно так делает. Не ведитесь», — написал в своем Telegram-канале украинский народный депутат Алексей Гончаренко.

Подписчики блогера в его смерть не верят: они считают, что Поздняков подогревает внимание к своим соцсетям и хочет получить публикации в СМИ. Кроме этого, на кадрах тело расположено в неестественной позе, а пулевые отверстия выглядят подозрительно, указывают пользователи Сети.

«Как мальчик, который кричал: „Волки“», — описал ситуацию один из подписчиков Позднякова.

Позднее в канале Позднякова было опубликовано видео, якобы сделанное в больнице. На ролике у блогера забинтовано лицо. На местах «выстрелов» имеются пятна, похожие на кровоподтеки.

«У меня все нормально. Я жив», — говорит мужчина на видео.

Как ранее Поздняков инсценировал свою смерть

Ранее Поздняков уже инсценировал свою смерть. Пять лет назад, в 2020 году, появилась информация, что блогера якобы зарезали в подъезде его дома в Стамбуле. Тогда же опубликовали фотографии «тела» с ножом в животе с места «убийства». Но позже блогер сам вышел на связь и признался, что это была постановка ради хайпа.

«Мой трюк с инсценировкой превзошел все наши возможные ожидания, и не в том, как была инициирована смерть, а в том, какой эффект мы получили, заставив весь русскоязычный сегмент говорить об этом, строить версии, сомневаться, радоваться, опровергать, плакать, хейтить и т. д.», — написал Поздняков.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По словам блогера, ему нанесли специальный грим и облили свиной кровью. Затем они подговорили администраторов нескольких Telegram-каналов помочь им в распространении ложной информации. Поздняков планировал дольше быть «мертвым», но к его матери пришли сотрудники полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

Чем известен Поздняков

Популярность Позднякова в интернете началась с сообщества «Мужское государство» (признано экстремистской организацией в РФ, деятельность запрещена) в соцсети «ВКонтакте» в 2016 году. Потом появился и Telegram-канал. На своих ресурсах, как утверждают источники, Поздняков продвигает идеи «национал-патриархата», ненависти к женщинам, разным расам и нациям.

Блогер получил широкую известность в 2018 году во время чемпионата мира по футболу, проводившегося в России. Мужчина выкладывал в соцсети видео с россиянками, которые якобы вели себя распутно на улицах. После он получил условный срок, но вскоре статья за разжигание ненависти к женщинам была смягчена и суд отменил приговор.

В 2021 году деятельность созданного Поздняковым движения признали экстремистской и запретили. Сам блогер не живет в России с 2019 года, он уехал из страны после суда по делу о разжигании ненависти.

