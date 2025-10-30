Кража века в Лувре. Задержали пять подозреваемых — а где драгоценности?

Французские правоохранительные органы задержали новых подозреваемых по делу о громком хищении из Лувра. Что об этом известно, где драгоценности, состоялась или нет кража века?

Что известно о подозреваемых в ограблении Лувра

По данным RTL, пять новых подозреваемых в ограблении Лувра были арестованы одновременно в разных районах Парижского региона вечером в среду, 29 октября. У одного из задержанных ДНК совпала с образцом, найденным на месте преступления. Прокурор Парижа Лор Бекко подтвердила, что двое ранее арестованных фигурантов частично признали вину, однако похищенные исторические ценности, включая украшения из коллекций королевы Марии-Амалии и голландской королевы Гортензии де Богарнеи, до сих пор не найдены.

«Обыски, проведенные в течение вечера и ночи, не позволили найти похищенное», — сказала Бекко.

Для поиска драгоценностей задействовано Центральное управление по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей, которое анализирует как легальный рынок произведений искусства, так и теневые каналы сбыта. Следствие продолжает устанавливать всех причастных к преступлению.

Грабитель ломает болгаркой витрину в Лувре Фото: Agenzia Fotogramma/Global Look Press

«Учитывая, что драгоценности до сих пор не нашли, можно сказать, что кража века состоялась», — комментируют новость пользователи Сети.

Что известно об ограблении Лувра

19 октября грабители в масках проникли на территорию Лувра в Париже и украли девять ювелирных украшений из коллекции Наполеона III. Чтобы попасть внутрь музея, они воспользовались строительной лестницей. Позднее один из злоумышленников, притворившись техническим работником музея, взломал болгаркой витрину в одном из залов.

В числе украденных экспонатов были ожерелье, брошь и тиара, самый известный экспонат из коллекции Наполеона III — бриллиант «Регент» весом более 140 карат — остался нетронутым.

Ограбление Лувра в Париже было совершено за семь минут, заявил министр внутренних дел Лоран Нунье. Министр культуры Франции Рашида Дати утверждает, что грабителям хватило четырех минут, чтобы вынести ювелирные изделия из музея. Расследование поручили бригаде по борьбе с бандитизмом судебной полиции.

Гарнитур Марии-Амалии, супруги Луи-Филиппа I Фото: Aurelien Morissard/Imago Images /Global Look Press

По данным газеты Le Parisien, воры были одеты в строительную форму и желтые куртки с капюшонами. Правоохранителям удалось найти вещи, которые преступники задействовали во время ограбления Лувра, а также корону императрицы Евгении, жены Наполеона III, ценность лежала сломанной на улице.

«Полиция обнаружила на месте происшествия два дисковода, паяльную лампу, бензин, перчатки, рацию, одеяло и венок. Чуть дальше был найден желтый жилет, который преступники использовали, чтобы выдать себя за рабочих: он был потерян во время побега», — говорится в материале Le Parisien.

Двоих подозреваемых в ограблении задержали неделю спустя: одного — в аэропорту Шарль-де-Голль при попытке вылететь в Алжир, другого — в Парижском регионе, он планировал бежать в Мали. Оба — уроженцы пригорода французской столицы Обервилье. Им уже предъявили обвинения.

