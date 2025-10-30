Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 09:54

Полиция задержала третьего подозреваемого в ограблении Лувра

BFMTV: в пригороде Парижа задержали третьего подозреваемого в ограблении Лувра

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

В парижском регионе задержан третий подозреваемый по делу об ограблении Лувра, передает BFMTV. Арест был осуществлен в среду, 29 октября, вечером.

После ограбления Лувра в воскресенье, 19 октября, третий подозреваемый был задержан в среду вечером в пригороде Парижа и в четверг, 30 октября, находится под стражей, — говорится в материале.

19 октября преступники украли восемь ювелирных изделий Наполеона и Жозефины, используя автолестницу и электроинструменты. Были украдены ожерелья, серьги, диадема, брошь, бант и тиара.

Ранее сообщалось, что во время ограбления Лувра автовышки, использованные для совершения преступления, не вызвали подозрений у службы безопасности. Оказалось, что подобная техника часто применяется для уборки здания, например, для мытья окон. Ванесса Мишо Валора, охранница Лувра с 21-летним стажем, подтвердила, что присутствие такой техники рядом со зданием не является чем-то необычным. Профсоюз музейных работников связал происшествие с сокращением штата и нехваткой средств в музее.

