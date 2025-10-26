В парижском аэропорту задержали одного из подозреваемых в ограблении Лувра

В аэропорту Парижа Руасси — Шарль-де-Голль был задержан подозреваемый в ограблении Лувра, передает Franceinfo. Арест был осуществлен в субботу, 25 октября, вечером.

Французские правоохранительные органы пресекли попытку подозреваемого покинуть страну. Его планы на вылет стали известны спецслужбам, однако место назначения не разглашается. В рамках расследования данного дела ведется розыск четырех подозреваемых. Среди них двое злоумышленников, которые проникли в галерею Аполлона с использованием автовышки, а также двое их подельников, способствовавших побегу на скутерах.

19 октября в Лувре произошло дерзкое похищение: из музея вынесли восемь ценных предметов из коллекции украшений Наполеона и Жозефины. Преступники действовали вчетвером, используя автолестницу и электроинструменты. Они проникли в галерею Аполлона, где хранились исторические драгоценности, и забрали с собой ожерелья, серьги, диадему, брошь, декоративный бант и тиару.

Ранее сотрудники французской полиции выяснили, что к ограблению музея Лувр в Париже может быть причастен один из охранников. Имеются цифровые криминалистические доказательства, подтверждающие эту версию. По данным источника, грабители были осведомлены о системе безопасности музея, что указывает на возможное предательство со стороны сотрудника охраны.