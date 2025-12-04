Юрист рассказал, почему МВД может заинтересоваться «Битвой экстрасенсов»

МВД может заинтересоваться телевизионной передачей «Битва экстрасенсов» из-за платных СМС, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. Он отметил, что поводом для проверок может стать несовпадение обещанных в правилах шоу условий голосования с реальной практикой его организации.

Зрители «Битвы экстрасенсов» годами отправляли платные СМС, выбирая «сильнейшего». Постановочная природа шоу не превращает все сообщения в доказательство преступления. Интересной ситуация становится там, где одно обещано в правилах акции, а реализовано другое. Например, если в условиях было прямо указано, что судьба участника зависит исключительно от зрительского голосования, а за кадром победителя определяли редакторы. Тогда возникают вопросы к достоверности информации об услуге, это уже база для претензий по линии закона о защите прав потребителей. Любой зритель вправе подать заявление с просьбой проверить организацию голосования, — пояснил Русяев.

Однако юрист подчеркнул, что даже в этом случае наиболее вероятным исходом будут не уголовные дела, а административные разбирательства. По его словам, даже признание ведущего телепроекта Сергея Сафронова о нереалистичности происходящего в шоу не подменяет собой необходимые доказательства.

Проверка организации голосования в «Битве экстрасенсов» со стороны МВД будет сводиться к изучению договоров с операторами связи, технических логов, текстов правил и рекламных материалов. Однако опыт схожих историй показывает, чаще всего дело ограничивается репутационными потерями, точечными спорами и возможными штрафами регуляторов. Признание Сафронова не подменяет собой необходимые для уголовной ответственности доказательства того, что СМС-голосование задумывалось как способ незаконного изъятия денег у зрителей, — резюмировал Русяев.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что Министерство юстиции должно признать эзотерику и съемку программы «Битва экстрасенсов» экстремистской деятельностью. По его мнению, телепроект до сих пор не запретили, поскольку он пользуется популярностью у необразованной аудитории.